TERÖRİST DE AYNI, OYNATANLARDA, HEDEFLERİ DE AYNI..

Halil Mert / Habervaktim.com

Yeni yıla yine kan ve gözyaşı ile girdi ülkem.. Boğazda bir eğlence yeri basıldı ve insanımız katledildi.

Yapanlar mı?

PKK/PYD..

DEAŞ..

FETÖ..

DHKPC..

TİKKO..

DEV-SOL..

DEV-YOL..

Ne fark eder?

Hedef aynı değil mi? Her terör eyleminden sonra karıştırılmak istenen işlere bakın..

Türk-Kürt Çatışması..

Alevi, Şii-Sünni Çatışması..

Laik, Seküler, Batıcı-Dindar, Muhafazakar, İslamcı Çatışması..

Devlete güvensizlik ve korku yaymak..

Kaos ve kargaşa..

Hasılı iç çatışma ve gerginlik…

Yaptıranlar da aynı mahfiller değil mi?

PKK/PYD kimin silahları ile Şanlı Ordumuza saldırıyor?

IŞİD kimin silahları ile tanklarımızı vuruyor?

Türkiye’den kaçan teröristler hangi ülkelerde yaşıyor, destek görüyor?

Evet, Büyük Milletim.. Eylemler, yapılış yöntemi ve hedefleri farklı görünmekle beraber, beklenen sonuç, istenen aynı değil mi?

Adları farklı gibi görünen, kimi solcu, kimi İslamcı, kimi bölücü gibi görünen bu terör örgütlerini Batılı istihbarat örgütleri yetiştirdi. İngiliz, ABD, Alman, İsrail, Yunanistan, Rusya, maalesef İran, Fransa vs.

PKK/PYD kimin silahları ile saldırıyor halkımıza ve ordumuza? ABD, İngiliz, Alman, Fransız, Rus vd.

DEAŞ kimden aldığı silahlarla saldırıyor halkımıza ve ordumuza? –Kopyala/yapıştır- ABD, İngiliz, Alman, Fransız, Rus vd.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ, DHKPC, TİKKO, DEV-SOL, DEV-YOL militanları hangi ülkelerde saklanıyor ve himaye ediliyorlar? ABD, İngiliz, Alman, Fransız, Rus vd. Bu ülkeleri okuyunca “Belçika, Avusturya ve Kanada da var.” mı dediniz? Haaa!.. Evet, onlar Almanya’nın ve İngiltere’nin kontrolündeki devletçikler değil mi?

Eylemden bekleneni konuşmalıyız. Eyleme gösterilen tepki gibi görünen sosyal medya mesajlarına bakın.

Biri diyor ki; “Sahibinin ve çalışanlarının tamamının Alevi olduğu bir yer..” “Nereden biliyorsun?” Böyle bir kansızlık olur mu? Ölenler de mi Alevi? Demek ki beklenen bir Alevi-Sünni kavgası?

Başka biri diyor ki; “Türkiye’ye Araplar’ı doldurdunuz, Türkler’i vurduruyorsunuz.” Hedefte ülkemize sığınanlar ve Bölge barışı var.

Başka biri; “Yılbaşı kutlamalarına karşı olan iktidar ve dinciler şimdi mutlu olsunlar. Yarın Diyanet ne diyecek bakalım?” diyor. Demek ki hedefte hükümet, dindar-laik kavgası var. Ayrıca, masum insanların öldürülmesine bırakın bir Müslüman’ı hangi insan sevinir?

Başka biri diyor ki; “DEAŞ’la, ABD’nin verdiği silahlar ve destekle en iyi Kürtler savaşıyor. Siz de Kürtlerle savaşıyorsunuz.” Çarpıtmaya bakın. Biz DEAŞ’ı sürüp atarken ABD PYD ile Rakka Harekâtını, Musul harekâtını ve Müttefikler tüm hava taarruzlarını durdurmadılar mı? Buralardaki DEAŞ Militanları, PKK/PYD gözetimindeki bölgelerden PKK/PYD himayesinde, El-Bab’a ordumuzla savaşmaya geçmiyorlar mı? Ayrıca, sözde dindar ve seküler cepheleri oluşturularak, PKK/PYD ve SDG’ne seküler tarafta cephe aldırılıyor.

Aslında 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi de sözde seküler cephe oluşturarak birileri HDP gibi bölücü bir siyasi partiye destek vermedi mi? Ortaköy’deki sosyeteden, doğudaki FETÖ’cü polis ve subaylara kadar… Kaos planına bakın..

Birileri “ABD, katliam yapılan mekân sahibini önceden uyarmış.” diyor. Maksat ne? Türkiye Devleti’ni ABD muhatap almıyor algısı oluşturmak. Yahu mekân sahibinin askeri mi var, ordusu mu var? Alçaklığın dibi bu!

Ölenlerin içinde maalesef çok yabancı var. Türkiye’miz dünyanın gözünde itibar kaybediyor. Maalesef.. Tedbirler almaktan başka çaremiz yoktur.

Hesap ortada…

Ergenekon, FETÖ vs. ile kurumlarımız kan kaybetti, kadrolarını kaybetti, güven kaybetti. Yeniden yapılanma için büyük bir mücadele var şu anda. Yani hava dumanlı, su bulanık. İhanet ve dış düşmanlar devrede…

PKK/PYD, DEAŞ ile bu eylemi yapmış olabilir. FETÖ akıl hocalığı yapıp yönlendirmiş olabilir? DHKPC yapıp, DEAŞ’a yıkılan bir eylem olabilir. DEAŞ, FETÖ’nün planlamasında ve dış istihbarat örgütlerinin koordinesinde yapmış olabilir. Şaşırmayın. Nasıl 15 Temmuz darbe gecesi sözde laik, Atatürkçü vb. birileri darbenin ortak düşman belledikleri hükümete karşı başarılı olmasını beklediler. Hiçbir şey sizi şaşırtmasın..

Ey Milletim. Hedefsin. Düşmanların 300 yıldır değişmedi. İşbirlikçi ihanet de aynı.. ama senin artık uyanma vaktin, birlik olma vaktin.. Türk, Kürt, Alevi, Laik, Atatürkçü, Dindar, Solcu, sağcı demeden bir olma, birlik olma günü..

Oyunları boz Ey Milletim. Yalnız olduğunu bil.

İstihbarat için Batılılar destek olacakmış mış… Hayır!.. Böyle bir şey mümkün mü? Bir dönemin en önemli MİT Başkanı Emekli general ne demişti? “Ben MİT Başkanlığı yapmadım. CIA Bölge memurluğu yaptım.” Dolayısı ile sen sınırlarının ötesinde de istihbarat ağını kur. Kavgan tüm Medeniyet Coğrafyasında. Bilesin… Orası neresi mi? merak ediyorsan Çanakkale’deki şehitliği gez, İstiklal Şehidimiz Sudan’lı Zenci Musa’nın çantasına bak. Ulu Türkistan’da, Balkanlar’da, Kafkasya’da, Rusya’nın göbeğinde seninle atan yürekleri dinle. Afrika’yı, Uzakdoğu’yu gez. Abdulhamid Han’ın Ertuğrul Firkateyni’nin izini sür.. Medeniyet Coğrafyanı duyduğun ezan seslerinde, bayrağına gösterilen saygıda, “Vefalı Türk geldi yine.” diye mırıldanan ağızlarda bul…