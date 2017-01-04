Ve Galatasaray...

Kemal Belgin / Milli Gazete



BORCU gırtlağı geçmiş Galatasaray bildiğiniz gibi transferde de yasaklı idi. Hatta Avrupa Kupaları’na katılamama cezası bile almıştı. Tabii ki bütün bu olumsuz gelişmelerin en büyük ve belki de tek sebebi Ünal Aysal döneminde ara transfer çılgınlığı, daha doğrusu rezaletidir. O sezon ligin ilk yarısını lider bitiren takım olan Galatasaray hangi akla hizmet 11 oyuncuyu birden Ocak ayında kadrosuna katmıştı. Tabii ki bunların hiç biri de oynayamadı doğru dürüst Hatta bazıları hiç oynamadı. Sonra bunları elden çıkartmak adına salı pazarı ucuzluğu ile elden çıkartmaya çalıştılar. Devamla Cavanda falan alındı. Acaba neden?



Şimdi de Gençlerbirliği stoperi Ahmet Çalık’la neredeyse işi bitirmek üzere Galatasaray yönetimi... İlhan Cavcav başkan 5 milyon avro istiyor. Galatasaray ise bunu 3,5’a düşürmeye çalışıyor. Düşer mi düşmez mi bilemem ama bizim kulüplerin sonu hiç de iyi değil. Yahu beyler; bu stoperlerin hem uzun ömürlü, hem de tandem oyununu en iyi oynayanları Danimarka, İsveç ve Norveç’te bulunur. Hatta iyi araştırırsanız Finlandiya’da da vardır. Çünkü bu ülkeler 1994 Dünya Kupası’ndan sonra yeni oyun modeli olan ön liberolu tandemi en iyi beceren ülkeler olarak dikkat çektiler. Şimdi Galatasaray’ın iyi bir gözlemci heyeti olsa, giderdi bu ülkelerde, çok değil üç-beş maç izler ve Ahmet Çalık’ın bonservisinin beşte birine kralını bulurlardı. Üstüne üstelik bu ülkelerden henüz dışarıya kaçmamış olanları daha da ucuzdurlar. HaaaKjaer gibi olanı Fransa yaptığı için o kadar pahalıya mal olmuştur. Hoş ben hâlâ bu iyi stoperin bile 7 milyon 650 bin avro bonservisi ile geldiğine inanmıyorum ya...



Tabii ki Galatasaray’ın Chedjou da gözden çıktığına göre bir iyi stopere ihtiyacı vardır. Hakan Balta ve Semih’in yanı sıra gereklidir. Ama bakıyorum da sağ kanat adamının peşindiler... Orta alanda Selçuk, Sneijder (gitmeyecekse), De Jong, ortadan kaybolan Tolga, Josue (durumu meçhul), Hamit galiba yolcu, hiç bir sıkıntısı görünmemektedir. Ancak ne var ki elde malzemeden karın doyuracak yemek yapabilecek teknik adam yoktur.



Devam edelim... Galatasaray’ın gerçek anlamda forvete ihtiyacı vardır aslında... Ne Bruma, ne Yasin (zaten yine kadro dışı kalmış), ne umutları çabuk yok eden Sinan, hatta oyun tarzı ile Eren arkalarında bulunan orta alan isimleri ile oynamayı beceremiyorlar. Top alıp verme, boşa gelme hemen topu döndürme gibi özellikleri yok. Alan gidiyor takımından kenarda oynayanlar. Eren ise bitime iki hafta oynadığı maçta ilk defa orta alanla bütünleşip umut vermişti ama son maçta yine eski kalıbında göründü. Podolski ise, sorarım yetkililere, acaba Alman milli takımında falan ne oynuyordu? Özetle Galatasaray’ın buralara oyuncu ihtiyacı vardır.



Hepsini alt alta koyduğumuzda şu ana kadar yazmadığım Muselara olmasa idi, Galatasaray’ın bugünkü puanı 33 değil, en fazla olsa olsa 20-22 olurdu.

Hem para yok, hem de yine israf peşindeler. Arazileri de sattılar. Bir dahaki krizi çözecek imkânlar da bitti. Yani bizim futbolun 500 küsur senelik mektep kökenli firmasının durumu hiç de iç açıcı değildir. Bir de unutmadan; Arena’ya gelenlerin Sabri ve Selçuk’tan başka sıkıntısı yok mu yahu?



