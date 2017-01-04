‘Derin Yapılanmalar’ ve Amerika’da yeni dönem

Yiğit Bulut / Star

Trump’ın koltuğa oturacağı gün yaklaştıkça, Amerika’daki “Derin Yapılanmalar” rahatsız olmaya başladı. Rusya ile Amerika’nın arasını açma denemeleri, Putin’in tuzağa düşmemesi sonucu ellerinde patladı…

Bu noktada Amerikan Halkı ve gerçekten bağımsız medya kuruluşlarına büyük bir görev düşüyor…

Amerikan halkı “15 Temmuz’da gördüğü Türkiye” resminden geriye doğru, üzerindeki “algı operasyonlarını” kırıp bakmaya başlayabilirse, çok önemli detaylar görebilir…

Amerikan halkı dostumuzdur, müttefikimizdir ama “iki halkı da sabote eden” DERİN YAPILANMALAR asla!

Peki bundan sonra Trump’ı da etkisiz hale getirmek dahil, ne gibi oyunlar kurabilirler?

Cevap geçmişte gizli…

Sevgili dostlar, yıllardır “TSK’ya kimler, neden saldırıyor” başlığı altında “1997’de Amerika’da yayınlanan YENİ BİR YÜZYIL İÇİN STRATEJİ” raporundan bahsediyor ve TSK’nın şekillendirilmesinin 1997’den itibaren “son halkaya” girdiğinin altını çiziyorum…

Şimdi size bir soru; “11 Eylül saldırısına giden süreçte, saldırının arkasından İslam ve terör vurgusunu özellikle bir araya getirme planı olan ve bu işin içinde olan bir yapı olsanız, ne yapardınız?”…

Cevap çok açık; başlayacak BATI-İSLAM karşıtlığı denkleminde İslam coğrafyası üzerinde özellikle “çekirdek” olan Türkiye’de kullanabileceğiniz bir yapıyı “kasaya” koyardınız…

Sevgili dostlar, bu noktada gelelim “28 Şubat noktasına… 28 Şubat neydi? Bu yapının “başındakinin” yani terörist başının, Amerikan topraklarına “11 Eylül öncesi transfer edilmesi”!

Peki Amerikan Devleti “11 Eylül’den yıllar sonra hangi Avrupa Devleti’nin izlerini” bu yolda bulduğunu düşünüyor? Daha doğrusu Amerika’daki Derin Yapılar ile bu Avrupa Devleti’ndeki Derin Yapıların işbirliği izlerini…

Bazı AB ülkelerinin başta PKK olmak üzere terör örgütlerine arka çıkması tesadüf mü?

Şimdi Amerikan halkına, dostumuz, kardeşimiz olan sokaktaki insanlara soruyorum; 11 Eylül’ün parçalarından biri olan örgütlenmeler ya hala sizin topraklarınızdaysa?

Bugün bize saldıran FETÖ örgütlenmesi, ABD topraklarındaki militanlarını Amerikan halkına saldırtmaya başlarsa?

Sorular uzayıp gidiyor… Burada önemli detay; 1997’den itibaren Amerika’dan İslam coğrafyasına kan ve gözyaşı üreten bu yapılanmalar ve taşeronlarının işbirliği içinde ortaya çıkarılması ve yok edilmesi...