Galatasaray’da garip işler oluyor

Aziz Üstel / Star

Galatasaray'ın devre arasındaki transfer politikasını şu ana kadar kimse çözemedi. Her zaman olduğu gibi ortalıkta bir sürü isim dolaşıyor. Bunların içinde belkide en ilginçi Ahmet Çalık transferi. Başkan İlhan Cavcav (G.Saray kongre üyesidir) Sarı-Kırmızılılar'ın istediği Ahmet Çalık için 4 milyon euroluk bir talepte bulunmuş. Galatasaray ise bunun ancak yarısını vereceğini söylemiş. Cavcav da her zaman olduğu gibi esip, gürlemiş "Bu transfer olmuyor" demiş. Herşeyden önce Galatasaray'ın bu futbolcuya 2 milyon euro vermesi bile yanlış. Avrupa'dan alabileceğiniz bir stoper bu paranın yarısına bizde forma giyer. Yeterki sakat olmasın!

Galatasaray'ın sakat futbolcuları alıp ceplerine para koyup onları iyileştirdikten sonra göndermesi bir komedi filmine konu olabilir ancak. Nuri Şahin'i de bir ara transfer etmeyi düşündüler ama müzmin sakat olduğunu taraftar gördüğü yönetim kurulu üyelerinin yüzüne haykırdığı için vazgeçtiler birden. Galatasaray'ın savunmaya, orta sahaya ve forvete takviye yapması şart. Tabi şampiyonluğu son maça kadar kovalamak istiyorsa. Ama bu transferleri kim tespit edecek, kim bunları alıp getirecek? O sorunun cevabı yok.

Beşiktaş iyi bir kadroya sahip. Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre çok daha iyi maçlar çıkardı ilk yarıda. Ancak eksikleri de var. Mutlaka bir stoper almalılar. Bir de bulabilirlerse kaliteli bir golcüye ihtiyaçları var. Beşiktaş bir sezon önce takır takır oynuyordu ama sadece ligde ve Türkiye Kupası'nda.. Bu sezon üstüne Şampiyonlar Ligi de eklendi. Tabiki kolay değil. Ayrıca Gomez ve Sosa gibi iki çok önemli yıldızı kaybettiler. Beşiktaş bana göre şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri.

Fenerbahçe sezona kötü başladı ama sonra toparladı. Advocaat'ın istediği 10 numara alınırsa Fenerbahçe ikinci yarı daha da iyi olacaktır. Çünkü geniş bir kadro yapısına sahip. Trabzonspor kabuk değiştiriyor. Yeni gelenlerin ne gibi katkı vereceği meçhul. Karadeniz ekibinin sabıra ve zamana ihtiyacı var.