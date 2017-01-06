Şeytanın “Allah sevmediklerine musibetler verir” Tuzağı

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Allah ile insanın arasını açmak isteyen şeytan bazen Allah’ın kuluna verdiği bir musibeti alır, paketler ve isyan çantasına koyar muhatabına servis yapar… Bu tuzağa İslami altyapısı olmayan ve kendileri şeytan tarafından Allah ile kandırılan insanlar düşer…

Değerli kardeşim..!

İmtihan salonun alınan öğrenciler çalışmadan imtihana girmişlerse ne düşünürler?

Sanırım; “Sorular çok zordu! Hocalar insafsız davranmış!” diye düşünürler… Oysaki çalışanlar için sorular hiç de zannedildiği gibi zor falan değildir… İşte bu örnek misali insan, Allah’ın, kendilerini ne zaman, kimlerle ve nasıl imtihana tabii tutacağını bilmezse panikler ve Allah ile arasına şeytan girmiş olur… O şeytanın yapacağı ilk iş Allah’a olan hüznü zannına gölge düşürüp arayı iyice açtırmak olacaktır.

Unutmayın ki imtihanın en şedidini peygamberler yaşadı… Şimdi Allah o peygamberleri sevmiyor mu zannediyorsunuz!

“İnsanların en çok musibete uğrayanları evvela peygamberlerdir, sonra derecelerine göre (veliler ve salihler) gelir. Kişi dinine göre bela ve imtihanlara maruz kalır. Eğer dine bağlılığı varsa, belası daha da artar. Fakat dininde gevşek yaşıyorsa ona göre musibetlerle karşılaşır. Kişiye belalar gelir gelir de artık onun üzerinde hiçbir günah kalmaz.”[1]

Daha sonra sahabeler zorluklarla sınandılar… Ama Allah derki o sahabeler için;

“(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinde ebedî kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur.”[2]

İnsana isabet eden musibetlerden bazıları hastalıklardır;

“Meyveleri olgunlaşmış bir ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşüyor; sıtmanın titremesinden günahlar öyle dökülüyor.”[3]

“Ateşin altın ve gümüşün paslarını giderdiği gibi, bir Müslümanın hastalığı da onun günahlarını giderir "[4]

"Bir kul kendisi için (cennette) hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse, Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir de bu belaya sabrı sebebiyle o makama eriştirilir."[5]

Değerli okuyucu kardeşim..!

Görüyor musun Allah’ın kullarına olan merhametini! Başa gelen musibetler demek ki bir rahmetmiş de haberimiz yokmuş… Musibet isabet ederse o an Allah’ın sizinle ilgilendiğini düşünün ve Allah’a hamd edin… Asla isyanvari sözler söyleyipte şeytan mutlu etmeyin.