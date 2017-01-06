Zalimin “Demokrat” kahkahaları!

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya...

Bazen öyledir gerçekten de...

Son günlerde bizim medyada çok sık dile getirilen emekli general Wesley Clark'ın konuşmasını dikkatle izlediniz mi, bilmem.

11 Eylül terör faciasından on gün sonra Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Rumsfeld ve yardımcısıyla Wolfowitz'le görüşmesini anlatıyor general.

Ne zaman?

2007'de.

Nerede?

Liberallerin, demokratların, ortanın solundakilerin pek rağbet ettiği Democracy Nowplatformunda.

Kalabalık bir izleyici topluluğu var.

Konuşmanın devamı şöyle...

"O sırada generallerden biri beni odasına çağırdı ve efendim galiba Irak'a savaş açacağızdedi. Neden, diye sordum.

Galiba başka ne yapabileceklerini bilmiyorlar, karşılığını verdi." İşte tam o sırada salonda kahkahalar kopuyor.

Bir stand-up gösterisindeymiş gibi...

Ya da hani en ciddi konuların arasına espri sıkıştırılması adetten olan TED konferanslarından birindeymiş gibi kahkahalar...

Beş milyon insanın ölümüne sebep olan bir işgal ve savaştan söz ediliyor oysa...

O coğrafyada bugün de bütün şiddetiyle süren zulmün kaynağı olan umursamaz bakıştan; başka halkları böcek gibi gören bir devlet politikasından söz ediliyor.

***

Birbirinden ilginç şeylerin söylendiği bir konuşmada takıla takıla bu ayrıntıya mı takıldın, diyeceksiniz...

Haklısınız.

Ama o "demokrat" kahkahalar daha sonraki yıllarda Obama'nın Ortadoğu politikasını belirleyen kahkahalar...

Böyle işte!

ABD'nin Cumhuriyetçisi nefret ve öfkeyle, Demokrat'ı da gülerek ve kayıtsızca dünyaya dünyayı şekillendiriyor.

Ama sonunda ikisi de aynı kapıya çıkıyor.

Bilmem anlatabildim mi?

***

General Wesley Clark'ın konuşmasının içeriği hakkında da bir not düşeyim.

Bizim medya generalin sözlerini "DEAŞ'ı biz kurduk" iddiası çerçevesinde gündeme getirdi.

Aslında tam öyle değil.

Wesley Clark, adını vermediği Pentagon'daki generale teröristleri, El Kaide'yi ne yapacaklarını soruyor, general de "Teröristler konusunda ne yapacağımızı bilmiyoruz ama iyi bir orduya sahibiz. Elimizdeki malzeme çekiçse, her şeyin bir çivi gibi görünmesini sağlayacak yolu bulmalıyız" diyor.

Üzerinde uzun uzadıya durulacak bir ifade...

Sonraki yıllarda sadece DEAŞ'ın değil, belki de bölgedeki başka örgütlerin de kurulması veya şekil değiştirmesini anlatan bir ifade.

Bu konuya önümüzdeki günlerde derinlemesine temas edeceğim.