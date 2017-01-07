Ana muhalefet bir provokatör gibi davranamaz!

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Defalarca yazdım...

Medyadaki dostlarımı kim bilir kaç kez uyardım...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun matrak bir tarafı yok!

Tersine...

Bütün o sabah başka akşam başka şey söyleyişler; bir gün "milli", öteki gün Pensilvanya megafonu olup çıkmalar, yakın tarih hakkındaki dudak uçuklatan cehalet gösterileri falan...

Bunların hepsi üstlendiği misyonun bir parçası.

Dikkat etmiyor musunuz? Ne zaman millet el ele verme yoluna girse, Kılıçdaroğlu hemen atılıp atmosferi bozuyor.

Demokratik yollarla kazanamayacağını biliyor, o yüzden de sürekli anafor üretiyor.

***

Peki niye bir kez daha bu konuya döndüm?

Bu iş artık "siyasi şaka" kaldıracak noktayı çoktan geçti de, ondan...

Terör saldırıları üzerine Cumhurbaşkanının toplumun bütün kesimlerini kucaklayan ve moral veren konuşmasının ertesi günü...

Ertesi gün, yani teröristlerin İzmir adliyesine saldırdıkları perşembe günü Kılıçdaroğlu Tekirdağ'daydı.

Ve orada ne demişti, biliyor musunuz?

Tıpkı AB sözcüleri gibi "El Bab'dan sonra bilmem nerelere gideceğiz diyorlar, sakın gitmeyin" diyerek PYD/PKK yönetimindeki Membiç'i bir nevi koruma altına almıştı.

15 Temmuz'un şehit ve gazilerinden söz etmek yerine tıpkı Fetöcüler gibi "linç edilen askerler" iddiasını yeniden ısıtmıştı.

Dahası...

"CHP ihanet içinde olmayan tek partidir" diyerek meclis çoğunluğunu ihanetle suçlayacak kadar ileri gitmişti.

Kışkırtma da eksik değildi.

Pazartesiden itibaren meclisi karıştıracaklarına dair imalarda bulunmuştu.

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Böyle olmaz!

Halkın en temiz duyguları; hele birlik beraberlik arayışı böyle durmaksızın istismar edilemez.

Görev CHP'lilere ve kendini CHP'ye yakın hissedenlere düşüyor.

Şu soruları kendilerine sormalılar: Kılıçdaroğlu'yla artık nereye gidilebilir? Partililer ve seçmenler o yolu göze alabiliyorlar mı?

Son zamanlarda sık kulağıma geliyor...

CHP'nin bazı ağır topları Kılıçdaroğlu'na "partiye zarar vermeden uygun bir yol bulup çekilmesi gerektiği" mesajını vermişler.

Bilemiyorum, ne olur!

Fakat şundan eminim...

Kılıçdaroğlu kaset komplosuyla geldiği görevde kaldığı sürece "toplumsal barış" ve "milli birlik" konuları havada kalacak.