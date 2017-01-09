Genç kardeşime

Fatma Tuncer / Milli Gazete



Sevgili Genç!

Unutma ki, yolun en keskin, en riskli ve en virajlı noktasında yer almaktasın.

Fakat unutma ki, bu hengameli yolları aşacak güç, dinamizm ve çevikliğe sahipsin. Yaşamın en verimli çağında başın dik, emin adımlarla yürümektesin.

Çocukluk ülkesinden erişkinler ülkesine taşınmış bir yabancı gibisin. Ve şimdi yabancısı olduğun bu ülkede sesini duyurabilmek ve kendine bir yer edinebilmek için çaba sarf etmektesin. Dilini bilmediğin bir ülkede kendini anlatmaya çalışan bir yabancı gibisin.



Bu yabancı diyarda doğup büyüdüğün aileden ziyade akranlarınla vakit geçirmek ve onlarla hemhal olmak istemektesin.

Ebeveynin senin akranlarına olan yakınlığına bir anlam veremese de, sen onlarla aynı dili konuştuğunu ve aynı duyguları paylaştığını düşünmektesin. Duygudaş olduğun kimselere yakın olduğunda kendini daha güvende hissetmektesin öyle değil mi?



Arkadaşlarınla bir araya gelip, insanların vurdumduymazlığından, ebeveynlerin anlam veremediğiniz baskılarından, toplumun gidişatından konuşuyor ve dünyayı kurtaran adam gibi kendini bir noktada konumlandırmaya çalışmaktasın.



Biliyorum, aynı dili konuşmak ve aynı duyguyu yaşamak seni arkadaşlarına daha da yakınlaştırıyor ve kendini onların yanında rahat hissediyorsun. Onlar senin duygularını anlayabiliyor, seninle konuşurken empati yapabiliyorlar.

Onlar seni eleştirmiyor, yargılamıyor, tenkit etmiyorlar… Seninle aynı dili konuşan arkadaşlarına zihnini bulandıran olayları, içsel çelişkilerini, aile içi ilişkilerde yaşadığın sorunları ve toplumsal alanda karşılaştığın çıkmazları rahatça açabiliyorsun. Çünkü onlar seni yargılamıyor aksine sırtındaki yükü taşımana yardımcı oluyorlar.

Arkadaş bildiğimiz kişilerle aramızda kesintisiz devam eden sosyal-duygusal bir alış veriş vardır. Bu alış verişten her iki tarafın da kazanç elde edebilmesi için edindiğimiz arkadaşların mizacını ve ahlaki değerlerini dikkate almak zorundayız.

Sevgili Genç!

Bir gül bahçesine girersen üzerine gülün kokusu siner. Bir bataklıktan geçtiğinde ise üzerine

Bu bataklığın kokusu siner. İyi arkadaşla kötü arkadaşın durumu tıpkı bu misal gibidir.

Hazreti Peygamber “insan arkadaşının dini üzeredir, kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin” buyurmaktadır. Arkadaş kavramının senin hayatında ne kadar büyük önem taşıdığını biliyorum fakat bu uyarıyı da yapmadan geçemedim…



