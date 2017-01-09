Terkip ve İnşâ dergisinden “Medrese ve ilim” dosyası

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Bütün gayesi İslâm medeniyetinin meseleleri olan, sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü Haki Demir’in yaptığı Terkip ve İnşâ dergisinin Ocak 2017 / 22. sayısı “Medrese ve İlim” dosyasıyla internet dergi olarak yayınlandı. 21. sayının devamı niteliğindedir ki mufassal bir kitap çapında muhteva taşıyor. Bu sayının mündericatı dikkatle okunduğunda bu iki dosyanın maarif sistemine büyük bir tez sunduğu görülecektir:

Cumhuriyetten bu yana Batının eğitim anlayışını taklit eden Türk millî eğitiminin yabancılaşmış hâli ortada. İslâm maarif sisteminden mahrum modern eğitim, medeniyet, hikmet ve tasavvuftan beslenen ilmi taşımadığı ve nesillerin dimağını bu kaynaklara ulaştırmadığı malum. Modern eğitimin veremediği bilginin medrese geleneğiyle mekteplere yaymanın vakti çoktan gelmiştir.

Bu âli bir mevzuun detaylı izah ve bilgilerini dosya yapan Terkip ve İnşâ dergisinin mündericatı bu meseleye nasıl hazırlanılacağını gösteriyor. Faydalanmanın lüzumlu olduğuna inandığımız içindir ki mevzu başlıklarını ilgililerine hatırlatma ve mesaj olması bakımından vermeyi vazife saydık:

Medrese ilmin karargâhıdır / Haki Demir

Müderrisi olmayanın müderrisi şeytandır / Prof. Dr. Veysel Aslantaş

Medrese ve ilim tedrisatı / İbrahim Sancak

İslam medeniyetinde hüzün / Ahmet Doğan İlbey

Medrese ve ilim tetkiki / Alihan Haydar

Medrese ve ilim inşası / Abdullah Tatlı

Medrese ve ilmi inkişaf / Hamza Kahraman

Medrese ve bilginin zaptı / Ahmet Kamil Tuncer

Medrese acil meselelerimizdendir / A. Bülent Civan

Medrese ve akl-ı selim inşası / Ünal Yılmaz

Medrese ve cemiyet / Nurettin Saraylı

Medrese ve devlet / Ahmet Selçuki

Medrese ve medeniyet / Ahmet Muhtar Turan

“Karantina adası”-1-Giriş / Haki Demir

Tenkit dergisi meselesi / Mustafa Karaşahin

İzmir seyahatinin tedaileri / A. Bülent Civan

Akıl inşası programı / Haki Demir

Karargah Anadolu dergisi fihristi

Fikir Kadro Hareket dergisi fihristi

Medeniyet Akademisi tanıtım dosyası

Kitap çapında tez sunan Terkip ve İnşâ’nın Ocak 2017/ 22. sayısını “Medrese ve Tedrisat” dosyasıyla çıkan Aralık 2016 / 21. sayısının mündericatına da bakıldığında derginin bu iki sayısının birlikte okunması gerekiyor:

Tekke, kalbi-ruhi talim ve terbiye müessesesidir / Haki Demir

Medrese, zihni-akli, talim-terbiye müessesesidir / İbrahim Sancak

Zülcenaheyn caddesi / Haki Demir

Temel telakkiler ve tatbikat meselesi / İbrahim Sancak

Medrese; bilgi, ilim, tefekkür tedrisatı yapar / Nurettin Saraylı

Tekke; irfan, hikmet, hakikat tedrisatı yapar / Ebubekir Sıddık Karataş

Medrese, zihni-akli süreçleri takip eder / Hamza Kahraman

Tekke, kalbi-ruhi süreçleri takip eder / Abdullah Tatlı

Vecdi olmayan Müslümanın dini zevki yoktur / Ahmet Doğan İlbey

Medrese hayatın altyapısını inşa eder / Faruk Adil

Tekke hayatın muhtevasını telif eder / Osman Gazneli

İlim ve irfanın terkibi / A. Bülent Civan

İlim tedrisatı ve medeniyet inşası için medrese / Ünal Yılmaz

Tekke, insanın varoluş karargâhıdır / Alihan Haydar

Medrese, varoluşun çevre emniyetini sağlar / Mustafa Karaşahin

Medrese, Kur’an ilimleriyle meşguldür / Ahmet Kamil Tuncer

Tekke, tevhid ilimleriyle meşguldür / Ramazan Kartal

Kitap tetkiki (Fethullah Gülen’in fikir hilesi) / Ünal Yılmaz

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Dergiyle irtibat kurmak isteyenler için adres şöyledir:

Tel: 0532 285 04 05 / E-mail: osmangazneli@gmail.com

İsmetpaşa mah. 9. Sk. Ergenekon İşhanı, Kat:1 no:4 K. Maraş

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DUA NİYETİNE BİR ŞİİR: “BANA BİR GÜN BAĞIŞLA RABBİM”

Yemen Harbi, Balkan Harbi, Birinci Harb, Çanakkale Harbi ve ardından İstiklâl Harbi ve bugün de Güneydoğu’da, Irak’ta, Halep’teki harb ile imtihan olan, İslâmların en asili, hâmisi, bayraktarı ve mesuliyet sahibi Türk milletinin başına gelen gaileler için dua ediyoruz. Bu duamı bu kez şair Memduh Atalay’ın “Bana Bir Gün Bağışla Rabbim” başlığıyla şiirleştirdiği mısralarla yapacağım:

Bana bir gün bağışla Rabbim,

O gün senden başka hiçbir şey

Kalbime girmesin!

Bana bir gün bağışla Rabbim,

O gün kimse kimsenin kalbini kırmasın,

Bana bir gün bağışla Rabbim,

O gün hiçbir çocuk öldürülmesin!

Bana bir gün bağışla Rabbim,

O gün hiçbir baba eve eli boş dönmesin,

Bana bir gün bağışla Rabbim,

Hiçbir anne kötülük görmesin!

Bana bir gün bağışla Rabbim,

O gün hiçbir âşık gam keder çekmesin,

Bana bir gün bağışla Rabbim,

Hiçbir şair banka nedir bilmesin!

Bana bir gün bağışla Rabbim,

Hiçbir anne baba huzurevinde ölmesin,

Bana bir gün bağışla Rabbim,

Mazlumlar ağlarken zalimler gülmesin!

Bana bir gün bağışla Rabbim,

Bu günahkâr kulun Memduh,

Türk-İslâm birliğini görmeden ölmesin!

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DOSTLARIN KİTAP İMZA GÜNÜ ŞENLİĞİ

Ali Yurtgezen hoca Semerkand Yayınlarından çıkan “Evin Mahremi Olmak” kitabının, Hikâyeci Hasan Ejderha yine aynı yayınevinden çıkan “Sokakbaşı” romanının TÜYAP 10. Çukurova Kitap Fuarı Semerkand standında yapılan imza gününe katılıp geldiler.

Gönlüme sürur veren ve nezdimde dost bayramı olan böyle bir seyahate ağır mazeretim sebebiyle katılamadım ve dostların kitap şenliğinde neler yaşandı yaşayamadım. Nasip değilmiş. Karşılığında bir şeyler isteseler de bu seyahate katılanların konuşmalarının her satırına telif ödeyerek Cuma Kapısı’nda dinleyeceğim inşallah.