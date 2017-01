Dışlanan santrforların dersi!

Kemal Belgin / Milli Gazete



ŞÖYLE bir sıralayalım önce... Beşiktaş’ta Gomez varken de, şimdilerde de Aboubakar oynarken Cenk Tosun hep ikinci uç adamı kaldı. Zaman zaman maçın bitimine on dakika kala girdi, zaman zaman hiç oynamadı. Ama her defasında, yani oyuna girdiğinde de gol işini becerdi.



Galatasaray’da Eren Derdiyok sezona başlar gibi oldu. Bir iki şık gol sonra hafif bir sakatlık ve kızağa geçiş. Podolski çıktı sahneye, kah oynadı, kah oynayamadı. Sonraları Eren iyileşti ve yedek olarak formanın içine girdi. Sanki tutulmuştu ve tabelayı değiştirme işinden uzak kalıyordu.



Fenerbahçe’de Fernandao takımı özellikle Avrupa Kupaları’nda ayağa kaldırdı. Bazı beklenmeyen sakatlıklar sonrası oyuna girdiğinde bile iş bitirdi. Fenerbahçe’ye gol kralı olarak gelmişti ama, kızağa geçişi uzun sürmedi. Çünkü yerinde emekli ve arızalı sağlam Van Persie vardı. Spor basını bile, “Önce Hollandalıyı takıma yazarsın, sonra diğer on kişiyi” diye tutturunca Brezilyalı kiloların içine sokuldu.

Peki, şimdi ligin ikinci yarısı bir maç fazlasıyla başlamak üzere ikin durumu nedir?



Beşiktaş’ta Aboubakar Afrika Kupası’na gidecek. Yani en iyi ihtimalle ligin ilk üç haftasında yok. Kim bilir belki de takımı gruptan çıkarsa daha da fazlası olacak bu eksikliğin... Yani hadi bakalım Cenk efendi iş başına... Yani ezeli yedek bir yandan Quaresma, bir yandan da Babel’i bakacak. Galatasaray’da ise zaten santrfor yok. Podolski’nin Çin’e uçacağını futboldan sorumlu beyefendi bile ağzından kaçırdı. Eh Temmuz’da alınan İzlandalı çoktan iade edildi bile... Yani iş gene Eren’in omuzlarına kaldı. Yan top, orta alanla işbirliği falan bütün işler onun omuzlarında. Fenerbahçe’de de Sow Afrika Kupası’nda... En az üç hafta yok. Takımı devam ederse kim bilir ne kadar... Van Persie üstatları arızalı sağlam durumunda devam ediyor. Ya salonda, ya da düz koşudalar. Hadi bakalım Fernandao çık işi bitir... Seni harcamaya kalkıştık, ama idare et işte... Hatta öylesine ki seni Avrupa maçları listesine bile almadık.

İşte ülke futbolunun lokomotif kulüplerinin durumu.. Ne eldekinden yararlanmasını biliyorlar, ne de eldeki foslarsa yerine kimin, hangi tipin gerektiğini çözebiliyorlar.

Ve hal böyle olunca da, Galatasaray’da beğenilmeyen Mehmet Batdal, tutuyor, lider Başakşehirspor’un hücum istasyonu, top dağıtıcısı oluyor. Attığı goller de cabası...

Trabzonspor mu? Onu geçelim zaten... Gaziantepspor’dan dünya kadar para döküp aldığı zaman, “Ne yapıyorsunuz, o oyuncu sizde oynar mı” diye yazan tek spor yazarı idim. Malum; Muhammed’i söylüyorum. Hale bakınız! Aynı oyuncuyu şimdi eski kulübüne parasız kiralıyorsunuz.



Eh toparlarsak; Başakşehirspor şampiyonluğu hak ediyor mu, etmiyor mu?