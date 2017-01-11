D.Mehmet Doğan / Habervaktim.com

Meclis’te anayasa değişikliği konusu görüşülüyor ve görüşmeleri tamamlanan maddeler oylanıyor. Oylama gizli...Fakat göstere göstere rey veren vekiller oluyor...

Bu tavır alkışlanmalı mı? “Hadi aslanlarım!” diye sırtları sıvazlanmalı mı?

Ne eğri oturalım, ne de eğri konuşalım: Dosdoğru olalım.

Gösteri, gösteriş hiçbir vasatta tasvib edilebilir değildir. Böyle yapan vekillerin neden böyle yaptıkları konumuz değil, ama bir sebebi olanlar vardır elbette. Fakat büyük çoğunluk, oyunu kurallara uygun kullanıyor, ki doğru olan budur.

Kritik bir anayasa değişikliği sırasında, usüle uymamak, bunu da açıkça ilan etmek, gösterişe dökmek, galibane tavırlar sergilemek, mütehakkim havalara girmek, en azından yakışıksızdır.

Bu tavırlar, esas konuyu geri plana iter ve asla yapanları yüceltecek bir sonuç üretmez.

Tevazu, sabır ve usule riayet, önce iktidar partisinin işi olmalıdır. Esasen böyle çıkışların muhalefet kanadından gelmesi beklenir. Çünkü sonucu aşağı yukarı belli bir yarış vardır ve onların yapabileceği bir şey yoktur; gösteriden öte!

Gösteriş kendini ısbat gayreti olabilir; fakat bazan galibiyetin erken ilanı gibi görünür.

Zafere yürüyen galibiyetini ilanda erken davranmaz. Onun zaferi, mağlubun itirafı ile veya ortaya çıkan sonuçla kendini kabul ettirir.

Asıl önemlisi galibin mağlubu küçümsemesidir!