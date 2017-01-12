‘Kör havuz’ sonunda bitiyor

Yiğit Bulut / Star

Yıllardır yazıp çiziyorum, hemen hemen her TV programında bahsediyorum…

Evet, doğru tahmin ettiniz, konu “sermaye piyasalarımızı kör eden uygulama”… Bir FETÖ uygulamasıydı, yaptıkları pislikler görülemesin amacıyla atılmış bir adımdı…

Sevgili dostlar, Borsa İstanbul, 2016 yılının son yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar aldı.

Birlikte sorgulayalım;

1- Takasbank’takiyüzde 62.25 olan payınıyüzde 70’eçıkartma kararıaldı.

2- Borsa İstanbul, ‘kör havuz’ olarak bilinen, aracı kurum isimlerinin gizlenmesi uygulamasına da kademeli olarak son verilmesine karar verdi.

3- Borsa İstanbul, aracı kurumlardan yüzde 4’luk payını geri alma yoluna girdi ve kurumlara birer mektup göndererek hisse alımı teklifinde bulundu.

Sevgili dostlar, hepsi şüphesiz çok önemli kararlar, sorgulamaya devam edeceğiz...

Bugün izninizle “kör havuzu” ele almak istiyorum.

Soralım; nasıl eskiye dönülecek…

Karar çok net; Kör Havuz’a kademeli son verilecek…

Bir alıntı yapmak istiyorum; “…Piyasada ‘kör havuz’ olarak bilinen, aracı kurum isimlerinin eş anlı olarak görülememesi uygulamasına kademeli olarak son veriliyor. Borsa İstanbul’un yönetim kurulunda aldığı bir başka karar da, BIST-30 dışındaki bütün hisselerde üyelik bilgilerinin eş anlı olarak yayınlamak oldu. Uygulamanın başlamasının ardından her ay BIST 30 içindeki 5 hissenin de kademeli olarak üye bilgilerinin yayınlanması amaçlanıyor. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra uygulama bu yıl içerisinde başlatılacak ve 6 ay deneme uygulaması yapılacak. Bu uygulamanın sonunda genel bir değerlendirme yapılacak ve devam edip edilmeyeceğine karar verilecek. Hisse senedi işlemlerinde, gerçekleşen emirlerde taraf olan aracı kurum isimlerinin gizlenmesine 2010 yılında başlanmış ve zaman içinde ‘kör havuz’ olarak adlandırılmıştı”…

Sevgili dostlar, gelinen nokta umut verici… Bir FETÖ uygulaması daha sermaye piyasalarımızdan temizleniyor… Başta BİST Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyor ve sermaye piyasalarının FETÖ uygulamalarından arındırılmasının tüm hızıyla devam etmesini diliyorum…

Hayırlı olsun...