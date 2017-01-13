CHP’nin eski numaraları bunlar!

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Aşısı var mıydı?..

Köpek dişleri o kadar uzun muymuş, yoksa vampir mi?

CHP artık ısıran siyaset yapıyor...

İran köpeği İran kedisi gibi sevimli değildir...

Vesaire, vesaire.

Tamam, bunları söyleyerek öfkemizi attık, dalgamızı geçtik!

Fakat iş bundan ibaret değil.

CHP'nin mecliste yaptığını sadece hır gür sayarsak...

Veya bazı uyanıkların istediği gibi "anayasa oylama sürecine muhalefet etmek" olarak görürsek fena yanılırız.

Palavra!

Dertleri anayasa oylamasını engellemek, madde tekliflerine tepki göstermek falan değil.

Kürsüde boşuna toplanmıyorlar...

Boşuna hır çıkarmıyorlar...

Daha fazlasını da yapmaya çalışacaklardır...

***

Malum...

Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'nin hiç beceremediği bir iş varsa, o da seçim kazanmak için çalışmaktır.

Sırtını vesayet kurumlarına yaslayıp siyasi tembelliğe alışmış bir parti nihayetinde.

Fakat CHP'nin iyi bildiği ve köşeye sıkıştığında hemen devreye soktuğu bir özelliği var.

Ne mi?

"Meclis çalıştırılmıyor/meclis görevini yapamıyor" görüntüsü vermek.

Bunu da kendi kendine akıl etmez.

Ara rejimciler, koalisyoncular, bürokratik oligarşi veya darbeciler tarafından bunu yapmaya itilir.

CHP'nin misyonu her zaman siyasi kriz görüntüsü yaratmak olmuştur.

Yakın siyasi tarihimize bakın, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız.

Yaşı müsait olanlar da hafızalarını zorlasın, o zaman görecekler ki, demokratik siyasete her müdahale daha sonra "meclis çalışamaz hale gelmişti" iddiasıyla meşrulaştırılmıştı.

***

Milli irade ve sandık düşmanı CHP şimdi de aynı şeyi yapıyor.

Bu sefer kim kulaklarına üflüyor?

Türkiye'yi vesayet altında tutmaya kararlı küreselci güçler mi yoksa başından beri "yeniCHP"yi dizayn eden Pensilvanya mı?

Ya da hâlâ kuytuda müdahale sırasını bekleyen bir bürokratik-oligarşik güç var ve CHP'yi parmağında mı oynatıyor?

Bunları ayrıca tartışırız.

Ha, bir de medyada yer tutmuş AK Partili görünen fırıldaklar var. Onlar da şimdiden "meclisteki gerginlik halka yansır" türünden sızlanmalı yazılar döşenmeye başladılar.

Ama hepsini bir yana bırakıp önce CHP'nin ne yaptığını doğru "okumak" gerekiyor

AK Parti ve MHP'ye düşen de sükûnetle karşı strateji geliştirerek CHP'nin oyununu bozmaktır.