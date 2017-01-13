Hanefî-Mâturidî İslâmlığı

M. Şevket Eygi



1. İki büyük güç var: Biri Hanefî-Mâturidî Ehl-i Sünnet Fırka-i Nâciye İslamlığı… Diğeri Vehhabî Selefî radikal bid’at cereyanı.



2. Birincisi islamî devamlılığı temsil ediyor, ikincisi tarihî bir ârıza ve kopukluktur.



3. Birincisinde cihad vardır, terör yoktur. İkincisinde cihad ile terör özdeş hale getirilmiştir.



4. Birincisi, Şeriata muhalif olmamak şartıyla tasavvufu ve tarikatı kabul eder. İkincisi, tasavvufu, tarikatı şirk olarak görür ve reddeder.



5. Birincisi medenî Müslümanlıktır, ikincisi bedevî Müslümanlıktır.



6. İki cereyan da demokrasiyi kabul etmez.



7. İki cereyanda da beş vakit namaz kılınacaktır. Namaz konusunda ikisi de ihmal, tehavün kabul etmez.



8. İkisinde de tesettür ve hicab vardır.



9. Birincisinin realitede, uygulamada ana örneği Osmanlı Hilafet saltanat ve devletidir. İkincisinin örnek eseri Suudî Arabistan’dır.



10. Hanefî-Mâturidî İslamlığının büyük bir medeniyeti, ilmi, irfanı, kültürü, sanatı vardır. İkinci zihniyet Mekke-i Mükerreme’yi Las Vegas’a çevirmiştir.



11. Birincisinin dairesi içinde sayılamayacak kadar çok ulema, suleha, fukaha, hükema, evliyaullah, bilge, devlet adamı, ziyalı insan yetişmiştir. İkincisinde bu zenginlik yoktur.



12. Birincisinin Kur’ana, Sünnete, hikmete uygun bir savaş hukuku vardır. İkincisinin böyle gelişmiş bir hukuk yoktur.



13. Birincisi Ehl-i Zimmete, Ehl-i Kitab’a, Yahudilere ve Hıristiyanlara, hattâ Hindistan’da Mecusilere hayat hakkı tanımış, onlara can mal din inanç ırz hürriyeti ve güvenliği sağlamıştır. İkincisi bu hakkı tanımıyor.



14. Hanefî-Mâturidî İslamlığı, Arnold Toynbee’nin, Tarih Üzerine bir Etüd adlı kitabının Ispartalılar bölümünde, “Eflatunun ideal Cumhuriyetine realitede (uygulamada) en fazla yaklaşmış sistem Osmanlı devletidir” dediği cihan

imparatorluğunu kurmuştur. İkincisinin böyle bir eseri yoktur.



15. Birincisi mimarlıkta “to kalon” seviyesine yükselmiş harika mimarî eserler dikmiştir, ikincisi bunun zıt kutbudur.



16. Birincisi Darülislam’dır, ikincisi değildir.



17. Resulullahın övgüsünü kazanan Fatih Sultan Mehmed han Hanefî-Mâturidî idi.



18. Mânevî tevatür beyyinesi oluşturan nice sahih hadîs ile âhir zamanda zuhur edeceği Muhbir-i Sâdık tarafından haber verilmiş olan Mehdi hazretleri Ehl-i Sünnet ve Cemaat Fırka-ı Nâciyesi içinden çıkacaktır.



19. İslam dünyasını içinden yıkmak isteyen şer güçleri, içi boşaltılmış, Şeriatsız ve fıkıhsız, light ve ılımlı bir İslam türetmek istiyor. Bunu başaramayacaklardır. Çünkü Fırka-i Nâciye İslamlığı ilahî koruma altındadır.



20. Hanefî-Mâturidî İslamlığı derken, diğer üç mezhebi ve Eş’ariliği de hak kabul ediyoruz. Çünkü bunlar arasında usule, temele ait ihtilaf yoktur ve birbirlerini sapıklıkla suçlamazlar.



21. İslam’da din dünya ayırımı yoktur ama din (ona uyulmak şartıyla) siyasetin dışında ve üstünde tutulmalıdır.



22. Yirminci yüzyılda zuhur etmiş aktivist, radikal, bazısı terörist bid’at cereyanları İslamı ve İslam dünyasını temsil etmez.



23. Pakistan resmen bir İslam cumhuriyeti olduğu ve orada serbest seçimler yapıldığı halde aktivist islamî cereyanlar hiçbir zaman başarılı olamamıştır.



24. Sovyet boyunduruğundan kurtulan Orta Asya cumhuriyetlerinin başına Stalinist diktatörlük rejimlerinin geçmesi ve din hürriyetini kısıtlamaları büyük bir felaket olmuştur.



25. 19’uncu asırda Kafkasya’da istilacı ve sömürgeci Rusyaya karşı kutsal cihad ilan eden İmamların ve Şeyh Şamil hazretlerinin hareketi bir Hanefî-Mâturidî hareketidir.



26. Osmanlı devleti iki kanatla uçmuştur: Şeriat ve Şeriata muvafık Tarikat.

