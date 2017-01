Dikkat; futbol cinayeti kapıda!

Kemal Belgin / Milli Gazete



NE zaman yazdım şimdi çok iyi hatırlamıyorum ama, sanırım çok eski bir yazı değildi. Hangi yazı mı? Hani şu hakem kararlarının videolarla bir kere daha gözden geçirilip futbolun katledilmesi konusunda adım atılması meselesi... FIFA bakıyormuş acaba nasıl bir tepki alırım diye... Kim bilir belki bir yerlerde dener de... Peki, bizde ne olur? Bendeniz de o yazıda aman sakın ha bize bu rezalet sıçratılmasın diye yazmış, hatta bizim üst düzey futbol ilgililerinden de şimdiden FIFA’ya uyarıda bulunmalarını tavsiye etmiştim.



Ve de son hakem seminerinde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu bu rezaletin bizim futbolda da uygulanması konusunda hazırlıklar yaptıklarını açıklamaz mı? Hatta galiba Mart sonu veya Nisan ayı içinde de ilk uygulamaların gündeme gelebileceği gibi de bir felaket haberi sunmuşlar.



MHK’nin bu aymazlığı yetmiyormuş gibi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da bu tip bir uygulamanın çok yerinde olacağı görüşünü dile getirerek bir an önce uygulamanın sahaya yansıtılacağını belirtmiş. Yani felaket tellallığına ortağız açıklaması yapmışlar.



Şimdiiiii... Şayet sizler hakemseniz, topluca ayağa kalkıp buna isyan edersiniz. Ama anladığım kadarı ile o seminerde yutkunup susmuşlar. Arkadaşlar o zaman ben sizin çaldığınız her düdüğün hesaplı olduğunu, ondan bundan korktuğunuzu açıkça ortaya koyduğunuzu iddia ediyorum. Ve de son yıllarda hakemlikten kazandığınız mangırın esiri olmuşsunuz. Aslında haklı da çıkmış olurum... Çünkü bizim ülkemizde bildiğim kadarı ile hakemlikle ilgili bazı dernekler falan var. Neden sesleri çıkmaz ki? Kulüpler Birliği Vakfı zaten malum kulüplerin kontrolü, etkisi ve hatta hatta otoritesi altındadır. Oradan zaten futbolun katledilmesini önleyici bir tavır da beklemem...



Düşünebiliyor musunuz; Cüneyt Çakır gibi bütün dünyanın kabul ettiği bir hakem bir düdük çalacak ve de anında birileri, hemen hemen de belli zaten, çıkacak ve itiraz edecek. Geçecekler lanet olası o videonun başına bakacaklar ki, Cüneyt Çakır yanlış karar vermiş. Ya da vermeden bakmışlarsa, Çakır’a “Bak hoca sen bu işi iyi bilmiyorsun” anlamında meselenin şu veya bu olduğunu açıklayacaklar. Sonra da Çakır hiç utanmadan, sıkılmadan, “Evet, faul varmış” diyerek düdüğünü çalacak ya da video sayesinde haklı çıkacak. Peki, aynı hakem onca yılını böylesine bir rezalete kurban mı edecek?



Devam edeyim mi? Teknoloji o kadar ilerlemiş ki, ilerlemez olaydı, videonun başındaki zatlar orası burası ile oynayıp kendilerine uyan bir görüntüyü sunarlarsa ne olacak? Neler yapılmıyor ki o bilgisayar veya cep telefonlarındaki tuşlarla...

Biraz daha devam edeyim... Ekranlardaki hakem yorumcuları ki büyük çoğunluğu eski hakem, ne iş yapacaklar? Bilgisayarı mı eleştirecekler? Adama gülerler be!



Yazık yazık! Hakemliğin canına okumak, dolayısıyla da futbolun katletmek yerine, şu kulüpler kazandıklarıyla harcadıklarının dengesini bir kurabilseler. Futbol Federasyonu 14 yabancı kuralını koyarak bu ülkede ne kadar gelişim gösterebilecek Türk çocuğunun önünü kestiğini bir görebilse... Kulüpler Birliği Vakfı her toplantısında havadan sudan tıraş yapmanın ötesinde bir yeri henüz işgal edemediğini bir anlayabilse...



Sonuç olarak mı? Benim futbolum ki, bu iş için en çok uğraş verenlerin başında gelirim, kendini yönetme adına özerk yapıya geçmeden daha iyi yönetiliyordu. Hasan Polat, Orhan Şeref Apak, hatta Şenes Erzik (özerk yapıdan önce) değil bu kepazeliği uygulamanın düşünüp düşünülmediği bir kenara, bu cinayetin lafını bile ettirmezlerdi adama...



Umudum var mı? Galiba eski futbolcu, hem de İstanbul amatör kümeden, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan açık ve net olarak bir “Hooop” bekliyorum... Ne yazık ki uğrunda çok çalıştığım özerkliğin çiğnenmesine bile rıza göstererek... Bu arada biz yolun sonundayız, Allah genç spor gazetecilerini korusun!