Galatasaray’ın ne yapacağı meçhul

Aziz Üstel / Star

Galatasaray ligin ilk yarısını öyle böyle üçüncü sırada bitirmeyi başardı. Zirveyle arasındaki puan farkı da çok değil. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’dan ikinci yarıda patlama bekliyor. Ancak şimdiye kadar yapılan transferler yeterli değil.

Galatasaray’ın en büyük sorunu defansında. Savunması pozisyon almada çok hata yapıyor. Bekler Sabri, Linnes ve Carole’un performansları da iç açıcı değil. Orta alanda yer alan De Jong ile Selçuk da takımı hızlı şekilde atağa kaldıramıyor. Hele kaptan Selçuk İnan takımın el freni gibi. Topu ayağına aldığında ya yana, ya da geriye oynuyor. Takım iki ileri bir geri misali Mehter Marşı kıvamında ilerliyor. Orta alandan ve kanatlardan Eren Derdiyok’a fazla pas gelmemesi hem bu golcüyü oyundan düşürüyor hem de Galatasaray’ın özellikle dişli rakipler karşısında skor üretmesine mani oluyor.

Galatasaray’ın ikinci yarıda arzu edilen şampiyonluk mücadelesini vermesi için bana göre mutlaka kaliteli bir orta saha ile golcüye ihtiyacı var. Alınır mı bilemem. Onun için Galatasaray’ın ikinci yarıda ne yapacağı meçhul.

Başkan Dursun Özbek sezon başından bu yana, “Finansal Fair Play Kuralları” diye diye kulağımızı kuruttu. Ancak iki transfer Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues’e verilen paralara bir bakın. Toplamı 16 milyon euro. Kabaca 64 milyon Türk Lirası.. Breh breh... Özbek Podolski’yi Çin’e satamazsa, bana göre UEFA Galatasaray’ın üzerine çullanır. Allah saklasın. Ben Dursun Özbek için sadece bu lahana turşusu bu ne perhiz diyorum.

Galatasaray bugün deplasmanda Konyaspor önüne çıkacak. Rakip dişli. Hava şartları da malum. Galatasaray’da eksik çok. 11’in değişmezleri Bruma, Yasin yok. Podolski hazır değil. CimBom’un üst üste iki deplasmanı kazanması gerekiyor ki, yarışı sürdü- rebilsin.

Bir de Yasin meselesi var. Bu ne biçim iş. Adamı bir kadro dışı bırakıyor, bir affediyorsun. Böyle bir yerde disiplin olmaz. Başka futbolcu da aynı şeyleri yaparsa nasıl bir tutum takınacaksınız merak ediyorum doğrusu!