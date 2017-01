Kulaklara Küpe Sözler

M. Şevket Eygi

* CÖMERT fakir zengindir, cimri zengin fakirdir.

* Altın altındır. Amerikan altını, İngiliz altını, İran altını, Suudî altını, İsrail altını… Bunların hepsiyle nice vicdanları ve kalemleri satın almak mümkündür.

* At yarışlarında bazen para kazanılabilir ama bu haram oyunların mânen hiç kazancı olmaz. At yarışlarında kaybedenler kimseye kızmasınlar, kendilerine kızsınlar. Bendeniz at yarışlarında oynamadığım için ne kazancım, ne kaybım vardır.

* Her biri üç yaşında üç okul kızı para mukabilinde erkeklerle yatıyormuş. Haberi Hürriyet gazetesi verdi ama ilgili makamlardan küçük bir inilti bile çıkmadı.

* İslamcı bir yazar, dünyanın en vahşi, acımasız, en zâlim, en kâfir teröristi Che Guavera lehine bir yazı kaleme almış. İslamcı olmayıp Müslüman olsaydı yazmazdı.

* O herif tam bir bukalemun, her boyaya boyandı. Ondan köy olmaz, kasaba olmaz.

* Dillere destan başarısızlıklarını, başkalarına çatarak, saldırarak, etrafa çamurlar saçarak, hakaretler savurarak örtmeye çalışan şirretler…

* 28 Şubatta, bin yıl hep böyle gidecek sürecek diyen biri vardı. Öldü mü, sağ mıdır. Sağ ise ona n’aber demek isterim.

* 700 metre karelik şahane bir evde oturuyormuş, ölünce iki metrelik bir çukura koyup üzerini kapatmışlar. O gururlu, kibirli, tantanalı, debdebeli kişi o kadar küçük bir mekana nasıl sığmış.

* Bir sünneti yerine getirirken, gurura kapılıp haram işleyenlere ne demeli.

* O adamcağız mutludur ama salak bir mutludur.

* Haleb’in bazı mahallelerinde Müslüman sivil halk kan ağlıyormuş. Biz, buradaki tuzu kuru Müslümanların umurunda mı.

* Laik bir rejimde FazlurrahmancıTarihselci olabilir ama taqiye ve kitman yaparak Sünnî görünmeye, Müslüman halkı aldatmaya hakkı yoktur.

* Bazı mesleklere, hizmetlere, memuriyetlere tahtası kavak tahtası gibi değersiz ve çürük olan kimseler alınamaz. Subaylık, öğretmenlik, idarecilik, yargı, emniyet gibi. Kavak tahtasından yapılan binalar çökmeğe mahkumdur.

* Talimatnameye göre sadece resmî işler için kullanılması gereken devlet otomobilini özel işlerinde tepe tepe kullanan o zata sınavı kaybetmiş olduğunu söyler misiniz.

* Beyinsiz birine: İsmini vermiyorum, anonim yazıyorum. Seni o korkunç gurur ve kibrin yıkacaktır.

* Uçmayan şeyhini uçuran birine: Başına o şeyh kadar taş düşsün!

* Onu bunu, herkes sorgulayan, verip veriştiren, hem savcılık ham hakimlik hem cellatlık yapan birine: Sen önce kendi muhasebeni yapsan iyi edersin.

* Kendini büyük muhterem bir zata bağlıymış gibi gösteren, lakin fitne fesat çıkartan, gıybet ve iftira eden, mü’minler arasındaki kardeşliğe ve tesanüde zarar veren, tefrikaya yol açan işler eden kimseye: Senin muhterem büyüğün bir vadide, sen gayr-i muhterem bambaşka bir vadidesin.

* Âhir zaman fitne yangınlarının alevleri her yeri saracak, Melhame-i Kübralar olacak, büyük Deccal öldürülecek, Fıratın yatağı kuruyacak, hazineleri yağmaya gelenler mahv olacak, yer yerinden oynayacak ve sana bir şey olmayacak, bir elin yağda, bir elin balda yan gelip oh kekâh yatacaksın. Öyle mi…

* Müslümanın iki büyük düşmanı vardır: Biri kendi nefs-i emmâresi… Diğeri şeytandır. Düşmanlıkta bu ikisi ona yeter de artar.

* Mürüvvetli ve adaletli bir düşman, ahlaksız ve faziletsiz bir dosttan ehvendir.

* ABD, AB, Rusya, Çin, İsrail, Birmanya, zalim Müslüman rejimler yıkılmaya mahkumdur. Çünkü adalet mülkün temelidir.

* Önemli olan Müslümanlık edebiyatı yapmak değil, dosdoğru gerçek Müslüman olmaktır.

* İtikadını tashih edenlere… Taklidî imandan tahkiki imana geçenlere… Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde bulunanlara… İlmihalini doğru olarak öğrenip içindeki kurtarıcı bilgileri hayata uygulayanlara… Cahillikten ilme ve hikmete hicret edenlere… Beş vakit namazı dosdoğru kılanlara… Zekatı dosdoğru verenlere… İslam ahlakı ile ahlaklananlara… Zamanın raşid İmamına biat ve itaat edenlere… Allah ile olan bütün işlerinde ihlaslı olanlara… Muslihlere… Muhsinlere… Emlr-i mâruf ve nehy-i münker yapanlara… Âdil ve insaflı olanlara… Hüsn-i hâtime ile ölmek için sebeplere tevessül edenlere… Müjdeler olsun, müjdeler olsun…