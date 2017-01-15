Avrupa Fatihi özledik seni

Aziz Üstel / Star

Galatasaray yeni transferi Garry Rodrigues oyuna girinceye kadar birinci ve ikinci bölgede etkili ama üçüncü bölgede yoktu. Ancak Rodrigues’le birlikte Sarı-Kırmızılılar akınlarını sıklaştırdı ve yine aynı oyuncunun gayreti ve verdiği pasla Sabri takımını 1-0 öne geçirdi. Maçı izleyen seyirci Sabri’nin gol atmasına öyle şaşırdı ki ancak 10 saniye sonra gol olduğuna inandı ve takımını alkışlamaya başladı. Rodrigues daha ilk maçında; Galatasaray için faydalı olacağını kanıtladı. Kanatlardan gelecek Bruma ve Rodrigues akınları Sarı-Kırmızılıların rakiplerini çok bunaltır ve gol yollarını açar.

Galatasaray’ın en büyük sorunu her zaman olduğu gibi savunmasında. Tolga’nın dönmesi ve Podolski’nin de takıma katılmasıyla Galatasaray gerçekten çok başarılı olabilir. Ama her maç en az 2-3 gol atması gerekiyor, çünkü bu savunma ancak karşı takımların beceriksizliği nedeniyle gol yemekten kurtulabilir. Nitekim maçın ilk yarısında Konya çok ciddi pozisyonlar buldu ama futbolcuları bir türlü topu ağlarla buluşturamadı.

Galatasaray önümüzdeki hafta Karabük deplasmanına gidecek. O maçta Bruma da oynayacak ve Sarı-Kırmızılar’ın gol ya da goller bulması sadece Rodrigues’in hünerli ayaklarına ve oynatılırsa Podolski’ye kalacak.

Ancak bunların hiçbiri Galatasaray’ın savunması için bir çözüm değil. Yıllar geldi, yıllar geçti hala bir sağ ve sol bek bulamadı Galatasaray. Carole’ün de işe yaramayacağını bir kez daha gördük. Gerçi Sabri gol attı ama savunmada gerçekten çok ciddi açıklar veriyor. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi Riekerink’in teknik direktör olmaması. Yardımcıları da ya onu etkileyemiyor ya da yeterince uyaramı- yorlar. Riekerink’in yerine iyi bir teknik direktörle Galatasaray çok daha etkili top oynayacağı gibi gelecek için de çok ciddi umut verirdi. Sarı-Kırmızılıların önümüzdeki transfer döneminde artık ne yapıp edip savunmayı toparlaması ve iyi bir santrfor olması şart. Ancak ondan sonra yeniden Avrupa Fatihi diyebiliriz Sarı-Kırmızılılar’a.