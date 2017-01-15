Kıbrıs’a ‘schengen ile gitmek’ isteyenlere...

Yiğit Bulut / Star

'Yok artık’ mı dediniz?

Demeyin! Var öyle “kişiler”, basınımızda, toplumda, akademik hayatımızda...

HER YERDE...

Daha açık yazayım; aramızda bazı ilginç arkadaşlar var, Avrupa ile iyi geçinmek adına “HER YAPTIĞIMIZ HATTA VARLIĞIMIZ İÇİN” özür dileyelim noktasındalar...

Orada, burada, şurada değil, bu zihniyette olanlar her yerde varlar, olabilirler...

Bu arkadaşlara özellikle yabancılarla iyi geçinmek için YOK SAYILMAYI “dünya ile entegrasyon” sananlara birkaç çift sözüm var; Kıbrıs’ta ne dileyeceğimiz bir özür, ne de ödeyeceğimiz bir kuruş tazminat, ne de kabul edeceğimiz bir harita var...

Kardeşlerimizi katledenlere karşı yaptığımız harekatın sonuna kadar arkasındayız ve bunun için boynumuzu eğecek tek bir gerekçe bile olamaz... Bu yolda şehit olan ecdadımızı şanla, minnetle, özleyerek anıyoruz... Rahat uyuyun, bu canlar bedenden çıkmadıkça “medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” bizi yere baktıramaz...

Bu konuda “ama” ile dolu cümleler ile başlayıp, sayfalarca yazanlar ve konuşanlar size bir tavsiyem var; SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN KIBRIS İLE İLGİLİ KONUŞMASINI İYİ DİNLEYİN, BİR DAHA DİNLEYİN! O SÖZLER, BU KONUDAKİ REFERANSIMIZ!

KIBRIS BİZİM DAVAMIZDIR VE ÖYLE KALACAKTIR. SON DAMLA KANIMIZ AKMADAN HİÇ KİMSE, HİÇBİR MASA OYUNU İLE KIBRIS KONUSUNU OLDU BİTTİYE GETİREMEZ!

Yaşasın haklı davamız... Yaşasın geçmişimize, geleceğimize, COFRAFYAMIZA SAHİP ÇIKMA MÜCADELEMİZ...

Sonuç: VAR OLMA dinamiğini “diğerlerine sevimli olarak kendinden vazgeçmek olarak” algılayan kafalar şunu çok iyi bilsinler; sevsinler diye başını uzatır ve dik duramazsan başını alırlar... Aynen atalarımıza defalarca yaptıkları ve hala bizlere yapmaya çalıştıkları gibi... BİZİ “BİZ OLARAK” kabul edip saygı duyanla yol yürürüz, bizi “devşirmeleri” vasıtasıyla her alanda yönlendirdiğini sananlarla da mücadelemiz can bedenden çıkıncaya kadardır!

Son söz: AB bu oyunlarına devam edebilir, edecektir de! Hatta KKTC içinden her makamdan da destek alabilir! İngilizler ve uzantıları her yerde karşımıza çıkabilir! HİÇ AMA HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL! KIBRIS İÇİN BİR ADIM BİLE GERİ ADIM ATMAMIZ, AB’NİN TÜRKİYE’YE KARŞI BU TAVRI DEVAM ETTİKÇE, BİR ANLAŞMA SAĞLAMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ...

HODRİ MEYDAN, KANLARIMIZLA SULAYARAK GERİ ALDIK, ALMAK İSTEYEN VARSA, AYNI BEDELE RAZIYSA, BUYURSUN!

İNGİLİZ AKLI İLE HAREKET EDEN, “GİZLİ KALMIŞLAR” DAHİL OLMAK ÜZERE, HERKESE DUYURULUR!