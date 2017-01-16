Umutları çalınan insanlar

Fatma Tuncer / Milli Gazete



Sıradan bir gün… Eminönü her zaman olduğu gibi sıra dışı bir yoğunluğa sahip… Yolun karşısına geçip Sirkeci’ye doğru yürürken gözüm uzunca bir kuyruğa takıldı. Benimle beraber yürüyen iki hanım kardeşim “insanlar kuyruğa girmişlerse bir şey vardır biz de girelim” deyip insanların arasına karıştılar. Kuyruk uzadıkça uzuyor, insanlar dondurucu soğukta birbirlerine yakınlaşarak ısınmaya çalışıyorlardı. Kuyruğa sonradan dâhil olan bir bayana niçin beklediklerini sordum. Aldığım cevap oldukça ilginçti: Milli piyango bileti almak için bekliyoruz abla sen de katılabilirsin… Bayanın yüzüne şaşkın bir vaziyette baktım sonra “Biliyorsun milli piyango bileti almak kumardır ve kumar dinimizin yasakladığı bir fiildir” Bayan sakin bir vaziyette karşılık verdi: Gördüğün gibi biz de kapalıyız abla, hamdolsun namazımızı da kılıyoruz ama neticede çalmıyoruz ya, şansımızı denemek istiyoruz…” O gün karşılaştığım o insanların durumu bana piyangodan ikramiye kazanan insanların hazin dolu öykülerini hatırlattı:



11 yıl önce milli piyangodan ikramiye kazanan Ayhan Yalçınkaya aldığı paranın dostları ile arasını açtığını söylüyor, eski mesleğine geri dönmek istiyordu. 40 yıl önce milli piyango biletinden büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu’nun yoksulluk içinde geçen hayatı ise ibret verici bir durumdu. Aldığı paranın hiç bereketini görmediğini ifade eden Mehmet Sarıkaya yaşadığı küçük bir barakada donarak öldü. 1990 tarihinde 1 milyar 250 milyon para alan Cem Postacı da aldığı paranın kendisine huzur vermediğini söylüyordu. 1978 yılında 10 bin lira ikramiye alan Mustafa Savgan, aldığı parayı tüketip, ayakkabı boyacılığı yapmaya başlıyor ve pişmanlığını her fırsatta dile getiriyordu. Arkadaşları ile aynı kaderi paylaşan Orhan Ulusoy ise aldığı paranın aile saadetinin bozulduğunu ifade ediyor ve “arkadaşım bu para sana felaket getirir demişti doğru çıktı” diyordu.



Kur’an şans oyunlarını şeytan işi pislik olarak değerlendiriyor ve insanları uyarıyor.

“Ey iman edenler! Şarap kumar, dikili taşlar fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz” (Maide, 90)

Şans oyunu kumar ve piyango biletleri insanları kolay yoldan para kazanma hevesine sürüklüyor ve birçok kişi psikolojik yıkıma uğruyor. Bir toplumun saygınlığı, sahip olduğu fertlerinin ahlaki değerleri ile ölçülür. Bu nedenle nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan toplumların ıslahı sadece aileye bırakılmamalı, bu konuda devlet de yeni stratejiler geliştirmeli ve kültürel kimliğini kazanmış erdemli ve dürüst insanlar yetiştirebilmek için çaba göstermelidir.



