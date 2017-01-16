16 Ocak 2017 Pazartesi18 R.Ahir 1438
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  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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Kemerleri bağlayın, inişi bekleyin!

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Haşmet Babaoğlu

Dünya, artık yere inme vakti gelmiş bir uçak gibi...
First Class'takilerin bulutların üzerinde rüya gibi yolculuk keyfi bitmek üzere...
Uçağın arkasındaki kalabalık ise yolculuk boyunca çektiği eziyetin ve bir gram tat için eline tutuşturulan keçiboynuzlarının farkına vardı. Sabırsızlığı ve öfkesi artıyor.
Acil çıkış kapılarının önündeki kavga bir türlü yatıştırılamıyor.
Az sonra ışıklar sönecek, kemer ikaz ışıkları yanacak ve uçak alçalmaya başlayacak.
Havaalanı tanıdık değil, pist kaygan, rüzgâr çok yönlü ve sert.

***
Kim inanırdı ki, bugünden başlayarak ABD'de "Turuncu devrim" mayalandırılacak?
Bir yıl önce bile böyle bir şey dense, çoğu kişi gülüp geçerdi.
Düşünebiliyor musunuz?
Soros, bütün fonlarını ve örgütlerini harekete geçirmiş görünüyor. Bu kez Ukrayna'yı, Kafkasya ülkelerini, Türkiye'yi, Kuzey Afrika'yı değil de, gözünü karartıp ABD'yi karıştıracak gibi.
Bütün bahar boyunca sürecek yürüyüş ve protestolara Cumhuriyetçi partinin bazı eski yönetici ve senatörlerinin de katılacağı açıklandı.
Şunu da buraya kaydetmiş olayım...
Bir yandan da tıpkı Brezilya'da Dilma'ya yaptıkları gibi Trump için de bir yargı darbesi süreci planlanıyor.
***
Sanırım, Rusya'nın durumunu ayrıca özetlememe gerek yok.
Küreselcilerle Putin arasında çekilen kılıçların yeniden kılıflarına dönmesi zor.
Ama Trump'ın varlığı "savaş alanı"nı değiştirdi. Küreselciler devlet merkezli olmaktan çıkmak üzereler. Fakat güçlü bir orduları var: NATO.
NATO, Rusya üzerinde açık, Türkiye üzerinde örtülü bir tehdit olarak yeniden kurgulanıyor.
Ya Çin?
Parti kongresine hazırlanan ve bir yandan da ekonomik bir kıyamet ihtimalini savuşturmaya çalışan Çin dünya siyaset sahnesine çok hızlı ve haşin bir giriş yaparsa, şaşırmayın.
***
Bir konu daha var ki, uzun süre gizli tutulan dosyaları önümüzdeki bahar ortaya dökülür, etraf iyice karışır.
Arap Baharı'nın dinamiklerinden bahsediyorum.
Malum, bizim de uzun süre sürçtüğümüz, sürçtürüldüğümüz; aldandığımız, aldatıldığımız bir mesele...
"Küreselci çete" tabii ki dosyaların ortaya dökülmesini, Tunus'tan Mısır'a, Libya'dan Suriye'ye kitleleri nasıl provokasyonlarla yönlendirdiğinin anlaşılmasını istemeyecektir.
Sırf bu yüzden istihbarat örgütleri arasında sert çatışmalar olacağını söylemek kehanet olmaz.
Ne demiştim?
Uçak mecbur, piste inecek.
Kemerleri bağlayın ve böyle bir tarihsel aşamada ihtiyacımız olan güçlü liderliğin anayasal zemine oturtulmasına destek verin!

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