M. Şevket Eygi



* HÜKEMA (gerçek bilgeler) “şöhret âfettir” demişler. Şöhrete talip olanlar, şöhret elde etmek için yanıp tutuşanlar; belalara, rahatsızlıklara, sıkıntılara ve afetlere davetiye çıkartmış olur.



* Din, edebiyat, tarih, sanat kültürünün, tek kelimeyle genel kültürün; doktorlara, mühendislere, teknokratlara, teknik adamlara gerekli olmadığı sananlar cahil ve kültürsüz kalmaya mahkumdur.



* Üniversite diplomasına sahip olduğu halde, yazılı edebî zengin Türkçe bilmeyenler kültür özürlüdür.



* Başına gelenlere şaşan birine: Ötelerden gelen bir tokat ve sille yemiş olmayasın.



* Büyüklerin derin konulardaki ilmî tartışmalarına küçükler karışmamalıdır.



* Öteki gerçek şeyhlere, kendi şeyhine gösterdiği hürmeti gösteremeyenler tarikat ve tasavvuf konusunda ham ve cahil insanlardır.



* Gemi sahiplerine: Serseri mayınlardan uzak durunuz.



* Doğru olduğuna yemin edemeyeceğin şeyin kesinlikle doğru olduğunu söyleme. Zannediyorum, rivayet edildiğine, söylendiğine göre diyerek şartlı söyle.



* Paraya, mala, zenginliğe tapan kişinin vatansever olması mümkün değildir.



* Küfre, şirke, nifaka, dalalete (sapıklığa) hizmet eden kimseler, baştan kaybedilmiş davaların avukatlığını yapıyor.



* Test sınavları aldatmacadan ibarettir. Asıl sınav kompozisyon sınavıdır.



* Ateist ve Hıristiyan Norveç’in şeffaflık ve temizlik notu 10 üzerinden 9 da, Müslüman Türkiye’nin notu niçin 4… Bu konuda ipe sapa gelir, tutarlı bir kompozisyon yazabilir misiniz.



* Siz, İstanbul’un trafiğinin düzeleceğini sanan hafif akıllı saflardan mısınız…



* Olumsuzluklara, yasal sınırlar içinde isyan etmeyen toplumlar sürünmeye ve ezilmeye mahkumdur.



* Çocuğunun doktor veya mühendis olmasından önce, vasıflı insan, adam olmasını istemeyenler onları harcamış olur.



* O adam veya kadın, cep telefonu kölesi mi, değil mi…



* Ağaçları kötü budayıp kurumalarına sebep olan kimse nedir… O, bir ağaç katilidir.



* Kediye köpeğe diğer hayvanlara merhamet etmeyenin insanlara da merhameti olmaz.



* Haram yollarla zengin olan birine: Senin âkıbetinin çok kötü olacağını söylemek için kâhin olmak gerekmez.



* Suçluları gereği gibi cezalandırmayan bir hukuk sistemi, namuslu ve suçsuz vatandaşları cezalandırmış olur.



* Her biri on üç yaşında üç okul kızının para mukabilinde erkeklerle birlikte olduğu haberi duyulduğunda bütün Türkiye’nin volkan gibi patlaması gerekirdi.



* İcazetli ulema ve fukaha yetiştiren medresesi… Kamil insan yetiştiren tekkesi olmayan… Yeterli sayıda ziyalı Müslümana sahip bulunmayan… Cuma ezanı okununca dükkanları ve işyerleri kapanmayan… Ramazanda güpegündüz açıkça oruç

yenilen bir şehir İslam şehri değildir.



* Kadınlarını ve kızlarını trafiğin en sıkışık zamanlarında balık istifi, erkeklerle iç içe seyahat ettirenler kadın dostu değildir. Kadın düşmanıdır.



* Her yeri mükemmel otoyollarla doldurduk ama henüz yüzde yüz yerli ve millî bir otomobil sanayiimiz yok. Büyük çelişki!..



* Siyasal İslam ilerlerken, gerçek dindarlık azalıyor.



* Birmanya’daki Arakan Müslümanları soykırıma uğrar yok edilirken; üzülmeyen, ağlamayan, feryat etmeyen öteki Müslümanlar, gerçekten öteki ve yabancı Müslümanlardır.



* Üniversite diploması var… Parası var… İmkanı var… Lakin evinin salonu kabak gibi döşenmiş… Paraca zengin, kültür ve estetik bakımından çok fakir biri…



* Devlet adına toplanan vergiler israf edilmemeli ki, vatandaşlar seve seve versinler.



* Her yerde uçan kuşu, sokakta karşıdan karşıya geçen kediyi gören dijital kameralar varken; bunca hırsız haydut, çeteci, mafya elemanı, uyuşturucu ve karı taciri sere serpe nasıl faaliyette bulunabiliyor, işte buna küçük aklım ermiyor.



* Şu fanî dünyada keyfi yerinde, lüks hayat süren, vur patlasın çal oynasın yaşayan bir paganiste: Yerin tamudur, tevbe etmeden ölürsen devamlı olarak orada yanacaksın. Senin, Cehennem diye bir şey yoktur demenle Cenennem ortadan

kalkmaz.