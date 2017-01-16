Nutella sever misiniz?

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

İtalya’nın gıda şirketi Ferrero’nun ürettiği ve dünya çapında bir üne sahip olan çikolata-fındık ezmesi ürünü Nutella’nın başı Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA ile dertte. EFSA Raporunda, Nutella içerisinde bulunan palmiye yağı, kanserojen olarak tanımlandı. EFSA’nın bu raporu, Dünya Sağlık Örgütü›nün (WHO) verileri ile de örtüşüyor. Rapor sonrası Nutella’nın borsada işlem gören hisseleri %3 değer kaybetti. Ferrero’ya göre palmiye yağı Nutella’da tehlike oluşturmayacak şekilde kullanılmakta ve bu yağ kullanılmadan aynı kıvamı elde etmek mümkün olmamakta. Nutella’nın yağ tipini değiştirmesi Ferrero’ya 20 milyon liraya kadar ek maliyet getirebilecek. Eğer bu değişikliği yapmayacak olursa pazar payı düşebilecek ya da açılacak davalarla daha büyük bir bedel ödemek zorunda kalabilecek.

Bir başka haber: (Kaynak: BBC) Araçların egzoz emisyon değerlerini manipüle etmesi nedeniyle Volkswagen hakkında ABD’de açılan davada, yol açtığı zararlara karşılık Alman otomotiv devinin 15 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği bildirildi. ABD Adalet Bakanlığı ile VW arasında varılan anlaşmanın hakimlerce onaylanmasından sonra süreç başlayacak. Reuters, Volks Wagen’in ödeyeceği 10 milyar doların, ABD’deki yaklaşık 475 bin dizel aracın hileli egzoz emisyon yazılımlarının düzeltilmesi ya da araçların geri alınmasına harcanacağını yazdı. Bu anlaşmaya göre VW her araç sahibine 10 bin dolara kadar tazminat da ödeyecek. Araç sahiplerinin bu teklifi redddetme ve VW’e bireysel dava açma hakkı olacak.

China Daily gazetesindeki bir habere göre, otomobil firması Mercedes’e, büyük miktarda para cezası kesildi. Cezanın kesilme nedeni ise Mercedes yetkili satış bayilerinde, otomotiv ve yedek parçalarının satışında anti-tekel yasalarının ihlali olarak yazıldı. Bu ihlalden dolayı 350 milyon Yuen yani yaklaşık 57,1 milyon ABD Doları cezaya çarptırılan Mercedes, aynı zamanda ülkedeki pazar hakimiyetini ve sınılı rekabeti kötüye kullanmakla da suçlanıyor. Mercedes’ten yapılan yazılı açıklamada ise, yapılan suçlara itiraz edilmeyeceğini ve para cezasının ödeneceği belirtildi.

Apple Samsung’u patent hakları ihlali iddiası ile mahkemeye verdi.. ABD’nin Kaliforniya şehrinde Apple tarafından açılan dava sonunda, Samsung, Apple’a 1 milyar dolar ödemeye mahkûm edildi.

Uluslararası piyasalar, Japonya Merkez Bankası ve FED’in faiz kararları öncesinde Deutsche Bank’a ABD’de kesilen 14 milyar dolarlık ceza haberiyle sarsıldı. Avrupa hisse senetleri, ABD Adalet Bakanlığı’nın Deutsche Bank’tan anlaşmaya varmak için 14 milyar dolar talep etmesi ve zayıflayan petrol fiyatlarının banka ve enerji hisselerine satış getirmesi sonrası haftayı kayıpla geçmeye yöneldi. Almanya Borsası’nda işlem gören Deutsche Bank hisseleri yüzde 8’i aşan kayıplar yaşıyor.

Japonya’da bölge mahkemesi, Okinawa adasındaki ABD’ye ait Futenma Hava Üssü’nün çıkardığı gürültüden rahatsız olan halkı haklı buldu ve Japonya, ABD Üssü’ne 22.6 milyon dolar ceza kesti.

Apple, İrlanda’da yaptığı iddia edilen usulsüzlükten dolayı karşı karşıya kaldığı milyar dolarlık vergi cezasının ardından, bir tokat da Japonya’dan yedi. Şirket Japonya’ya 118 milyon dolarlık ödeme yapacak. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan araştırma sonucu, Apple’ın İrlanda üzerinden yürüttüğü Avrupa operasyonları sırasında usulsüzlük yaptığı tespit edilmiş ve şirketin 14.5 milyar dolar ödemesi kararlaştırılmıştı. Karara itiraz eden Apple’ın başvurusu değerlendirilirken, bir ceza da Japonya’dan geldi. Japonya’nın iTunes ile ilgili yaptığı bir araştırma sonucunda ortaya çıkan vergi cezasının, 12 milyar yen yani 118 milyon dolar olduğu söylendi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Citibank’ı, İngiltere’de ve Japonya’da bankalararası borçlanma oranlarını manipüle etmekten ötürü toplam 425 milyon dolar cezaya çarptırdı. CFTC’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD merkezli Citibank ve Japonya’daki iştirakleri, dolar ve yen bazlı LIBOR (Londra Bankalararası Faiz Oranını belirleyen konsorsiyum) ile Avro-Yen bazlı TIBOR (Tokyo Bankalararası Faiz Oranı) manipülasyonu gerekçesiyle 175 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

İngiltere’de patlak veren LIBOR skandalında, LIBOR faizi konusunda aralarında anlaştıkları varsayımıyla soruşturma kapsamına alınan 16 uluslararası bankadan 11’inin 2014 yılına kadar 14 milyar dolar tutarında para cezası ve dava masrafı ile karşılaşabileceği bildirildi.

Hatırlar mısınız, İkiz kulelerin vurulduğu günlerde Enron nasıl batırıldı.. Yıllık 100 milyar geliri olan dünya devi olan bir şirket olanEnron yaklaşık olarak 67 milyar dolar zararla nasıl oluyor da hayatına son veriyor. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl.

ABD, 11 Eylül 2001’de o meşhur İkiz kulelerinvurulmasının ardından aradığı suçluyu buldu ve cezayı Suudi Arabistan’a kesti. Suudi Arabistan’ın Amerika’daki bankalardaki yüz milyarlarca dolarlık hesaplarına dondurdu. Ama işe bakar mısınız; kendi, TBMM’yi vuran pilotlara emir veren Gülen’i ve FETÖ elemanlarını himaye etmeye devam ediyor. Dahası PYD’ye destek veriyor.

Bu haber, 2016’daki, kapitalist dünyadaki iç hesaplaşmanın bir yansıması. Bunlar sadece küçük bir özet. Altın, elmas, kayıtdışı paralar üzerinde öyle oyunlar oynanıyor ki! Moğolistan’da altın kaç para biliyor musunuz.. Birileri sertifika karşılığı ne vurgunlar yapıyor. Yüz üretiyorsunuz onda bir fiyatına satamıyorsunuz, yabancı üretiyor serbest. Size kendi bürokratınız engel oluyor.

Sahi Nutella, Pepsi ya da Coca Cola’dan daha mı sağlıksız.. Bana kalırsa babanız da üretse paketlenmiş ve uzun ömürlü gıdalardan uzak durun! İçinde endüstriyel rafine şeker olan gıdalar, GDO’lu birçok gıda palmiye yağından daha masum değil. Ya da palmiye yağı kullanan başka gıda şirketi yok mu? Palmiye yağı kadar zararlı başka yağlar yok mu?

Sahi biz niye bu yabancı şirketler hakkında dava açmıyoruz.. Bizim bürokratların gücü, yerli sanayiciye, esnafa yetiyor galiba.. Biz yine öz yurdunda garip, öz yurdunda parya.

Mesela Roma dondurması ya da Algida burada istediği gibi satar ama siz MADO dondurmasını Avrupa’da satamazsınız. Birileri oyunun kurallarını öyle belirlemiş..

Aleyna Tilki 16 yaşında her haltı yer, özgür, ama siz o “yaşam tarzı” dışında iseniz aşağılanırsınız.. Anlayacağınız öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, “Taşları toprağa bağlamışlar, köpekleri sokağa salmışlar.” Demokrasi dedikleri, özgürlük dedikleri, zehiri içinde taşıyan bal ve altın tas gibi. Aman dikkat bal da sahte, altın tas da çakma! Bu düzen değişmeli.. Selâm ve dua ile..