İstemek bir yaşam belirtisidir

Fatma Tuncer / Milli Gazete



Eğer bir şeyi kuvvetle ister ve istediğiniz şeyin gerçekleşmesi için çaba gösterirseniz, hiç beklemediğiniz vakitlerde kapılar bir bir açılıverir. Hayatta sahip olduğunuz birçok şey, peşinde koştuğunuz taleplerinizin birer sonucudur. Hedefe ulaşabilmek için ne ayaklarınıza takılan dikenli tellere ne de sırtınıza atılan taşlara aldırır, hiç yılmadan yola devam edersiniz.



Küçük bir su damlası dev bir kayayı azmiyle delip geçer, bir buğday tanesi bütün zorlukları aşarak toprağın bağrından çıkar ve yeryüzünde hayat bulur, dünyaya 3 kg ağırlığında bir varlık olarak gelen insan yavrusu azimle kuşanarak evrene hükmedecek donanımlara sahip olur… Ve eğer insan isterse ayaklarına takılan bütün engelleri aşarak istediği şeye ulaşabilir. Fakat bunun için kişinin öncelikle azim, kararlılık ve mücadele gibi motivasyon araçlarına sahip olması gerekir.

Biz insanlar yaşadığımız dünyanın mazbut ve yoksul dilencileriyiz. İstediğimiz şeyler bizim hayattan neler beklediğimizin ve yaşamımızı hangi eksende sürdürdüğümüzün bir göstergesidir. Kimimiz edindiğimiz mesleki alanda ilerlemeyi, kimimiz kazancımıza kazanç katmayı, kimimiz sağlıklı bir hayat yaşamayı, kimimiz sevdiklerimize kavuşmayı isteriz. Dediğim gibi hepimiz bu dünyanın mazbut ve yoksul dilencileriyiz ve isteklerimiz bittiği an ruh ve beden sağlığımızı ayakta tutan bütün dengeler alt üst olur. Depresyonla birlikte hayatımız yeni bir dönüm noktasına gelir ve bizi ayakta tutan isteklerimiz, geleceğe dair beklentilerimiz bir bir kaybolur.



Unutmayalım, faydalı olan şeyi murat etmek ve bunun için mücadele etmek bir yaşam belirtisidir.

Geleceğe dair hedefler koymak ve koyulan hedefe doğru koşturmak bir yaşam belirtisidir.

Umudun kanatlarına yapışmak ve ufuklara doğru uçmak bir yaşam belirtisidir.

Toprakla buluşan bir tohuma dokunmak ve yaşam suyu ile o tohumun hayata tutunmasını sağlamak bir yaşam belirtisidir.

İnsanlara zarar verecek bir nesneyi ortadan kaldırmak, tebessüm etmek, insanların hayrı için duada bulunmak bir yaşam belirtisidir.

Kırılan bir kalbi onarmak, yetim bir çocuğun başını okşamak bir yaşam belirtisidir.

Öfkeye yenik düşüp çamura saplanmak, ağlamak ve hüzünlenmek bir yaşam belirtisidir.

Kötülük yapmak, kötü olan bir şeyi istemek iste asla yaşam belirtisi değildir.

Eğer yaşıyorsanız ihtiyaçlarınız ve istekleriniz olacak. Fakat aslolan doğru şeyi doğru zamanda isteyebilmektir.



