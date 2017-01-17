Gençler seçsin ama seçilmesin isteniyormuş!

Abdulkadir Özkan / Milli Gazete



ANAYASA değişikliğinin ilk turu sona erdi. Değişikliği engellemek için CHP’nin çabaları sonuç vermediği gibi toplumun önemli kesiminin de sempatisinden çok tepkisine yol açtı. Netice itibariyle ilk tur bitti sıra ikinci tura geldi. İkinci turun birinci tura göre daha kısa zaman içinde sona ereceğini söylemek mümkün. Böyle olunca da sıra millete gelecek. En geç Nisan başında halkın önüne referandum sandığı konulacak ve anayasa değişikliği konusunda son sözü millet söyleyecek. Buna da kimsenin itiraz hakkı olmaz. Çünkü itiraz eden halkın iradesine karşı çıkmış olacaktır.



Anayasa değişikliği ile ilgili olarak bu köşede birkaç kez düşüncelerimi dile getirmeye, kendimce sakıncalı gördüğüm ya da uygulama imkânı olmadığını düşündüğüm değişikliklere dikkat çekemeye çalıştım. Dikkat çekmeye çalıştığım hususlardan birisi de uygulama imkânı olmayan, olsa bile çok sınırlı kalacağını düşündüğüm seçilme yaşının 18’e indirilmesini öngören değişiklikti. Bu görüşümde bugün de bir değişiklik söz konusu değil.



Pazar günü Başbakan Yıldırım, partisinin İstanbul’da düzenlediği gençlere yönelik toplantıda, “Bazıları seçilme yaşının 18’e indirilmesine karşı çıkıyorlar. İstiyorlar ki 18 yaşındaki genç seçebilsin ama seçilme hakkı olmasın” dedi. Bu cümle gençlere şirin görünmek, onların referandumda desteğini almak için söylenmiş olmanın ötesinde bir anlam ifade etmiyor. Seçilme yaşının 18’e indirilmesine kimler karşı çıkıyor, niyetleri nedir bilmem ama kendi adıma hemen belirteyim ki, Başbakan’ın bu değerlendirmesi doğru değil. Çünkü bu değişikliğe karşı çıkışımın tek sebebi ülkemizin ve hayatın gerçekleri ile bu değişikliğin bağdaşmıyor olması. Kaldı ki, seçme hakkı olan 18 yaşındaki bir genç niçin seçilme hakkına sahip olmasın? Onlar da seçilsin. Elbette, siyaseti meslek haline getirmiş ağabeyleri, amcalarından fırsat bulabilirlerse. Bunun da ötesinde 18 yaşını doldurmuş gençler eğer askerlikle ilişkileri olmadığına dair bir belge getirme imkânına sahip olurlarsa. Bu noktada 18 yaşını doldurmuş kızlarımız erkeklere göre avantajlı görünüyorlar. Çünkü onların askerlik yapma mecburiyeti olmadığına göre böyle bir belge getirmeleri de gerekmiyor. Netice itibariyle seçilme yaşının 18’e indirilmiş olması delikanlılarımız için geçerli değil. Daha doğrusu uygulama imkânı yok. Uygulama imkânı olamayan bir değişiklik söz konusu. Çünkü bir gencin askerliğini yapmış olması için yaşının en aşağı 20-21’e gelmiş olması gerekiyor. Buna rağmen anayasa değişikliği referandumdan geçer ise yapılacak ilk seçimlerde diğer partilerden çok AK Parti’nin listelerinde 18 yaşında kaç milletvekili adayının yer alabileceğini dikkatle takip edeceğimi şimdiden ilan etmek istiyorum. Takip edeceğim ki, seçilme yaşının 18’e indirilmesini gerçekçi bulmayanlara karşı Başbakan Yıldırım’ın, “Bunlar gençler seçebilsin ama seçilme hakları olmasın itiyorlar” şeklindeki itham ve suçlamasını hatırlatayım. O gün geldiğinde, yani ilk seçimlerde AK Parti’nin listeleri açıklandığında 18 yaşını doldurmuş kaç gencimiz yer alacak hep birlikte göreceğiz. Hemen belirteyim ki, gerçekten 18 yaşını doldurmuş fazla demiyorum 15-20 gencimiz AK Parti listesinde yer alabilirse gençler adına bundan mutluluk duyarım. Ama göstermelik bir ya da iki genç listelerin son sıralarına atılmış olursa o zaman bugün yapılan değişikliğin samimi olmadığını, sadece referandumda gençlerin ‘evet’ oyunu almaya yönelik olduğunu değişiklik Meclis’te görüşülmeye başlamadan söylemiş olduğumu hatırlatmak hakkım olacaktır.



İktidar kanadının hazırladığı bir değişikliği Başbakan’ın savunması doğaldır. Ancak; bu savunmayı sadece polemik sebebi yapmadan gerekçesini anlatarak yapması daha samimi olurdu. Söz gelimi, Meclis’in 18 yaşındaki gençlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek bu savuma yapılabilirdi. Ama Sayın Başbakan da biliyor ki, daha zorunlu eğitimini bitirmemiş, bitirmiş olanlar da üniversite sınavlarının hazırlığı ile uğraşıyorken milletvekilliği yarışında boy göstermeleri gerçekçi bir yaklaşım değildir. Milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkartılmasının da ciddi bir gerekçesi olmadığı gibi.



