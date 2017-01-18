CHP’nin iflâh olmayacağına dair cürümleri

CHP’nin niçin iflah olmayacağına dair vesikalarla tesbit ve tescil edilen cürüm ve fiiller o kadar çok ki saymakla bitmez. CHP’nin kurucu elit ve siyasetçilerine ait şenaat ihtiva eden sözlü ve fiilî cürümlerden birkaçı:
Câmiler CHP’nin ocağı yapılması
Bazı minarelerin tepesine altı ok arması asılması
Bazı mescid ve dergâhların meyhâneye çevrilmesi
Tek Parti Dönemi’nde satılan câmilerin Kemalist oligarkların içkili balolar düzenlediği Ankara Palas’a harcanması
“Dinî neşriyata taraftar değiliz”
“Mekkeli yobaz” (Hz. Peygamberimiz s.a.v. kastediliyor)
“Muhammed isminden ve Kur’ân’ın kurallarından hoşlanmıyorum”
“İslâmiyet denince aklıma çorap kokusu gelir”
“Dinî hayatta artma olduğunu, tedbir alınması gerek” “Beş vakit namaz yoktur”
“İslâm ondört asırlık sakat inançdır”
“Ebediyyen çöken İslâm dinidir, artık âyet ve hadis saymakta mâna yoktur”
“İslâm’la mahvoluruz…”
“İslâm kültürü asla bizim öz kültürümüz değildir”
“Âyetler bizi alâkadar etmez”
“Allah, gerçekte yok”
“Bizim kanunumuz varken kur’ân’a mı bakacağız?”
“Başörtüsü Sümerlerde fahişeler takardı”
“Başörtülülerin yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum”
“Çocuklarımızın sıra üstünde namaz kılmasını değil, bale yapmasını istiyoruz”
Umumi efkâr vicdanına danışsın; cemaziyelevveli böylesine karanlık ve millet düşmanlığıyla dolu olan CHP iflâh olur mu?