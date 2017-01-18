Din Devlet Eğitim

M. Şevket Eygi



1. Din ve devlet rekabet ve düşmanlık yapmamalı, bütün hayırlı konularda ve hizmetlerde işbirliği yapmalıdır.



2. Din siyasetin üzerinde tutulmalıdır.



3. Din politikaya alet edilmemelidir.



4. İngiltere’deki din-devlet birliği ve işbirliği örnek alınmalıdır.



5. Müslümanların, özel İslam Mektepleri açmalarına izin verilmelidir.



6. Resmî eğitim sistemi kökten değiştirilmelidir.



7. Eğitimin temelleri resmî ideoloji üzerine değil; millî kimlik, millî kültür ve tarihî devamlılık, evrensel insan hakları üzerine bina edilmelidir.



8. Liselerde yazılı edebî zengin kültür Türkçesi öğretilmelidir.



9. Mecburî ilköğretimden sonra, lise tahsili yapamayacak çocuklar meslekî eğitime yönlendirilmelidir.



10. Lise tahsili yapamayacak gençlere ite kaka ille de lise diploması vermek; devletin, ülkenin, halkın yıkımına yol açar.



11. Liselerde tarih kültürü verilmelidir.



12. Psikoloji, mantık, ahlak, metafizik ve estetik dersleri, en az Fransa liselerindeki kadar öğretilmelidir.



13. Bilgi ve kültürün yanında ahlak ve karakter terbiyesi verilmelidir.



14. Sanat, güzellik, estetik boyutu kazandırılmalıdır.



15. Türkiye liseleri dünyanın en kaliteli okulları haline getirilmelidir.



16. Ders kitapları, dünyanın en mükemmel kitapları olarak hazırlanmalıdır.



17. Eğitimi, okulları, öğrencileri dejenere etmek, bozmak isteyen şer güçlerine, düşmanlara fırsat verilmemelidir.



18. Mükemmel Türkiye okullarına dünyanın her yerinden öğrenci çekilebilmelidir.



19. Türkçe ve edebiyat öğretmenleri birinci sınıf türkolog olmalıdır.



20. Test imtihanları değil, kompozisyon imtihanları yapılmalıdır.



21. Öğrenciler, küçük beyefendiler ve küçük hanımefendiler olmalıdır.



22. Sosyal kültür konusunda Türkiye öğrencileri dünya birincisi olmalı, bütün yarışmalarda önde koşmalıdır.



23. Alfabe ve lisan konusundaki darbeler, kopukluklar giderilmeli, tarihî devamlılığa dönülmelidir.



24. Karma eğitime son verilmelidir.



25. Liselerde, ileride vatana devlete millete hizmet edecek; faziletli, vasıflı, güçlü, üstün Türkiyeliler yetiştirilmelidir.



26. Süper çocuklar için İngiltere’deki Grammar Schools ayarında özel okullar açılmalıdır.



27. Okul müdürleri, idarecileri, öğretmenleri dünyanın en kaliteli eğitimcileri ve pedagogları olmalıdır.



28. Müslümanlara, İslam mektepleri açma izni ve imkanı verilmelidir.



29. Bu İslam Mekteplerinde beş vakit namazın cemaatle, okul camiinde, okul imamının ardında kılınması mecburî olmalıdır.



30. Tevhid-i tedrisat devrimi rafa kaldırılmalıdır.



31. Ülkenin en zeki, en akıllı, en sağduyulu, en ehliyetli, en liyakatli, en istidatlı, en idealist, en vatansever, ruh soyluluğu bakımından en asil gençleri öğretmen, subay ve din görevlisi yetiştirilmelidir.



32. Eğitim konusunda Singapur’dan ders, ibret alınmalıdır.



33. Eğitimin amacı resmî ideolojiye, (….lizme), egemen azınlıkların saltanatına ve menfaatine değil; hakka, hakikate, Türkiye’ye, devlete ülkeye halka hizmet olmalıdır.



34. Eğitimde kemiyete değil, keyfiyete vasfa önem verilmelidir.



35. Lise tahsili yapamayacak gençler meslekî eğitime yönlendirilmelidir.



36. Türkiye eğitiminin, okullarının, bilhassa liselerinin üstünlüğünü, düşmanlarımız ve karşıtlarımız bile kabul etmelidir.



37. Eğitim işlerinde ve hizmetlerinde popülizme asla yer verilmemelidir.



38. Bütün Türkiye liseleri, eğitim hizmetleriyle birbirleriyle rekabet değil, müsabaka (yarışma) yapmalıdır.



39. Fransa’da olduğu gibi, bizde eskiden olduğu gibi çok ciddî ve çetin lise bitirme ve bakalorya (olgunluk) imtihanları yapılmalıdır.



40. Bugünkü çağ dışı, ideolojik, çürük, miadını doldurmuş, işe yaramaz eğitim sistemi ile Türkiye’nin geleceğinin karanlık olduğu iyi bilinmelidir.



41. Mümtaz öğretmenlik ihdas edilmeli, tekamül kurslarında başarılı olan öğretmenlerin statüsü ve maaşı yükseltilmelidir.



