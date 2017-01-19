Dolar’da düşüş başladı

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Makas çok açıldı.. Dövizdeki değer artışı bir anda bütün hesapları altüst etti. Neyseki TL kendini toparlamaya başladı. 4 lira seviyesine kadar çıkan dolar tekrar 3.7’lerde. Beklenen ise 3.4’e gerilemesi.

Ama bu adamlar durmayacaklar. En azından referanduma kadar bastıracaklar. Umarım bu işi yapanlar izleniyordur. Özellikle de döviz büroları ve bazı işadamlarının bu açıdan izlenmesi gerek. Bu adamlar para aklaması da yapıyorlar, döviz manipülasyonu da transferi de.. Bu işin içinde beyaz Türkler de var, Mafia da, FETÖ de, PKK da.

Daha önce yazdım, bunlar bir yıl önceden bugün için döviz hesabı yapmışlardı. 2017’ye girmeden dolar 3.7 olacaktı. Mart sonuna kadar hedef 4, yıl sonuna kadar 1 dolar 5 lira!

Hedefte sadece Türkiye yoktu. Türkiye ile birlikte Meksika, Hindistan, Malezya, Brezilya da hedefte idi. Hepimize birden topyekûn bir saldırı idi bu..

2016’nın sonunda 3.7 hedefine ulaşamadılar, ama 2016’nın ilk çeyreğinde 2.9’a ulaştılar. Türkiye Suudi Riyali karşısında bile değer kaybetti. Oysa Suudi Arabistan’da ciddi bir mali kriz sözkonusu idi.

Aslında aylar önce ilk işaret fişeğini Moody’s ateşlemişti. Fitch sırada bekliyordu.. Bu şartlarda Fitch’in ocak sonu açıklayacağı kredi notunun ne olacağı merak konusu.. Ortaya çıkan gerçekler ışığında Fitch’in fırlatacağı bumerang dönüp kendini vurabilir.. Bunun normal bir faaliyet olmadığı, bir “Finansal tetikçilik” operasyonu olduğu biliniyor..

Hatta Türkiye bu gerçek dışı değerlendirmeler sebebi ile Moody’s, Fitch gibi kuruluşları mahkemeye verebilir. Tazminat davası açabilir.. Buna benzer davalar LIBOR için açıldı ve milyarlarca dolarlık tazminat ödemek zorunda kalabilirler.. Bu firmalar sadece Türkiye’ye zarar vermiyorlar, yatırımcıları da aldatıyorlar..

Dolar normal şartlarda, FED’i filan da hesaba katsanız en çok 3.5 TL’nin altında olması gerek.

Bu operasyon çetesinin önünde, arkasında mutlaka FETÖ vardır ve tabii FETÖ’nün arkasındakiler de vardır. Bu işin içinde içeride ve dışarıda birtakım şebekeler de vardır..

MASAK işin peşine düştü. Bu işin sonunda FETÖ davasına yeni bir halka daha eklenebilir. Birçok döviz bürosu ve bu işte sorumluluğu olan işadamı ve spekülatörün canı yanabilir..

Türkiye bu konuda bana kalırsa Meksika, Hindistan, Malezya, Brezilya ile birlikte ortak bir eylem grubu oluşturmalı.. Bu Global Finans Çetesine karşı diğer ülkeleri de uyarmalı.. Dahası, sadece bu saldırılara karşı direnmek değil, yeni bir rating girişimi başlatmalılar. Hem hesaplama yöntemi, hem de bunun enstrümanlarının ne olması gerektiği konusunda bir inisiyatif başlatılmalı..

Sadece rating değil, artık LIBOR’u da konuşmalıyız, Dünya Bankasını da, IMF’yi de..

Bu vesile ile Merkez Bankasının yapısını da yeniden masaya yatırmamız gerek..

Piyasaların dolar baskısından kurtarılması gerek bu arada.

Sanal para, sanal borsa konusunda da iş işten geçmeden uluslararası bir inisiyatif üstlenmeliyiz..

Mesela İstanbul Borsası neden bu yönde en azından bugün için entelektüel anlamda bir inisiyatif üstlenmez.. Kesinlikle bu işin bilimi, siyaseti, iktisadı, felsefesi, teolojisini konuşmamız gerekir.. Adaletten, barıştan, özgürlükten yana yeni bir medeniyetin ihya ve inşasında öncü olacaksak herkesin elini taşın altına koyması gerek. Sadece kendi meselemizi çözmek için değil, bütün insanlığın sorununa adil bir çözüm bulmak için bu işi başlatmalıyız. Çünkü biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamberin ümmetiyiz.. Sadece Türkiye, Türk dünyası ya da İslam dünyası olmamalı hedefimiz. Hedefimiz tüm dünya!

Bu saldırılar, kendi meselesini bile çözemeyen bir ülke durumuna düşürmez bizi. Hani, sonra da diyecekler ki, “kelin ilacı olsa, önce kendi başına çalar”.. Bakın bu saldırıların asıl sebebi, bizim bu iddialarımızdan vazgeçirmek.. FETÖ bunun için var. Bizi “Tom Amca” haline getirmek istiyor.

Düşünsenize ABD derin bir kriz içinde, parçalanma endişesini yaşıyor, kimsenin gelecekten umudu kalmamış, AB de öyle, ama dolar ve euro başdöndürücü şekilde yükseliyor..

Ve tabii bu gidişle o yükseklikten tepesi aşağı çakılacaklar.

AB de bölünmeye gidiyor. Uyguladığı ekonomisi ile politikası ile iflasa gidiyor. Peki rating kuruluşları ne yapıyor, bu gerçekler karşısında, ölü yüzü pudralamaktan başka!

Dolar karşılığı olmayan bir para. ABD dünyanın en borçlu ülkesi. En önemli ihraç malı doları. Diğer ürettiği her şeyin daha ekonomik alternatifi var.. Amerikan ekonomisi bir illüzyon / büyü üzerine kurulu.. ABD çökse insanlığın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Hepsinin yerine 48 saatte yenisi ikame edilebilir.. Artık vazgeçilemez, yeri doldurulamaz değil. Global şirketler de artık batmakta olan bu gemiyi terk etmeye hazırlanıyor. Aslında büyük göç sessiz sedasız başladı bile. Para kendine daha güvenli liman arıyor. Yatırım yapacağı yeri seçerken jeopolitik, jeo stratejik önceliklere bakıyor.. Teşvikler, muafiyetler, pazar, emek kalitesi ve maliyeti, hammadde var mı?

Batı yaşlı - yavaş, pahalı, nazlı, kaba. Sonuçta kötü komşu ülkeleri kapkacak sahibi yapıyor. Batının bilim ve teknoloji, standart tekel, yavaş yavaş kırılıyor.. Bu kırılma önce yavaş başlasa da kritik eşik aşıldıktan sonra ani çöküşler, sarsıntılar yaşayabilir batılılar.

Hepsinden önemlisi ailelerini, gençliklerini kaybettiler.. Ütopyalarını kaybettiler. Dinlerini kaybettiler. Faşizme doğru savruluyorlar..

Batının başkalarına fırlatmak için elinde tuttuğu el bombası, elinde patladı..

Dolar’ı daha fazla yükseltemezler. Zaten durgunluk sebebi ile gayrimenkul piyasasında cari fiyatlar %20 düştü. Dolar da %10 artı avantaj sağladı. Yüzde 30’luk avantaj, spot kâr peşindeki mobil sermaye için Türkiye’yi cazip hale getirdi.. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye milyarlarca dolar girebilir ve piyasa bir anda canlanabilir. Dolar ve euro ani ve sert düşüşler yaşayabilir.. Yani işler tersine dönebilir..

Tabii bu arada MİT ve MASAK bu kirli oyunda rol olan oyuncuları ve figüranlarını, “leş kargaları”nı izleyip toplamalı artık.

Ha! Bu arada, Trump da artık koltuğuna oturmakta olduğuna göre, görelim bundan sonra ne olacak?

Bekleyip göreceğiz.. Selâm ve dua ile..