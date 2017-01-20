Küreselciler kendilerine “ordu” yapmışlar!

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Şüphe yok!

NATO meselesinden fena hır çıkacak!

Biz anayasa oylaması, Reina katili derken gündemimize gömüldük ama dışarıda ortalık yıkılıyor.

Trump'ın NATO'ya burun kıvırıp "köhne bir yapı" demesi bardağı taşma noktasına getirdi.

Siz isterseniz, yeni ABD başkanının kullandığı "obsolete" kelimesi için başka karşılıklar seçebilirsiniz: İşe yaramaz, eski, demode, kullanışsız, yıpranmış, vd. Nihayetinde hepsi aynı kapıya çıkıyor.

Tabii Avrupa liderleri hemen bu sözler karşısındaki üzüntülerini bildirdiler. CIA Başkanı da görevden alınmadan Trump'a aba altından sopa göstermeyi ihmal etmedi.

Anlayacağınız, kavga büyük.

Peki neden?

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Önce şu sorulara cevap verelim...

Trump Amerika'sının bir "dünya devleti" olmaya son vermesi mümkün mü? Hayır!

ABD böylesine derinleşmiş bir savunma kalkanını terk eder mi? Hayır!

O halde şunu bilelim...

Trump NATO'yu değil, mevcut NATO'yu istemiyor.

Düğüm yeri orası!

Ulusalcı Trump ile küreselciler (global finans oligarşisi) 21. yüzyılın tasarımı konusunda ciddi bir anlaşmazlık içindeler.

Çatışmaya ramak kaldı.

Trump'ın elinde ABD'nin ulusal ekonomik gücü ve ordusu var.

Fakat yeni yeni fark ediliyor ki...

Küreselciler işi çoktan ilerletmişler; sadece parayı ve medyayı değil, NATO'yu da kontrol ediyorlar.

Daha net söylersek...

Artık küreselcilerin bir "ordu"su var: Operasyon kabiliyeti yüksek, devasa bir ordu.

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Şimdi buradan kalkarak bazı noktalara baştan bakmayı deneyin...

Mesela 2016 baharında NATO'ya yeni başkomutan olarak atanan Scaparotti'nin daha görevi alış konuşmasında Rusya'yı sıcak savaşla tehdit edişine...

Ya da üç hafta önce Obama'nın yangından mal kaçırır gibi bir aceleyle NATO'nun Polonya'daki üslerine yeni birlikler ve ağır silahlar gönderişine...

Hatta NATO karargâhının bizim Fetöcü subaylara sahip çıkmaktaki ısrarına baştan bakın...

Zihniniz açılacak.