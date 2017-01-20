20 Ocak 2017 Cuma22 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Çoğalıyorsunuz ey dost!

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Ahmet Doğan İlbey

Fikir Dükkânından üniversiteye çoğalıyorsunuz ey dost!

Genç dimağlara ilim, fikir ve edebiyat dâvamızı anlatmak için…

Üdebanın ilmiye ile, şuaranın urefa ile buluşması gibi…

Buluşuyorsunuz bir adreste…

Irmağın ırmakla, yıldızın yıldızla

Buluşmasındaki kuvvet ve ışık gibi…

Hayırlı vak’a buna denir…

Gurbete gidende,

Yanıbaşımızda olanda

Buluşurmuş sabredince.

Aynı dili konuşanların, yâni benzerlerin buluşması bu…

Benzerler arasında cazibe ve kuvvet vardır.

Cazibeleri aynı Fikir Dükkânından,

Aynı yolun yolcusu oluşlarındandır.

Fütuhatın yol açıcısı İsmail Göktürk’tür.

İlk onunla başladı Fikir ve Gönül Dükkânını üniversiteye taşımak…

Yücel Ayrıçay onunla buluştu.

Tam da ihtiyaçken Hasan Ejderha fütuhata katıldı.

Birkaç mevsim sonra

Mahmut Yardımcıoğlu, Mehmet Yılmaz ve Mehmet Yaşar

Üniversitenin fethine ulaştılar. 

Sonra Memduh Atalay dâhil oldu…

Mustafa Günalan geldi yetişti bu fetihe…

Her bir dost Fikir Dükkânının gözü, kulağı, dili olacak.

Dükkân dili yayıldıkça üniversitede, fakir bahtiyar olacak.

Ah! Şair-i âzamım Mehmet Narlı,

Bahtını gurbetlerde arayan Cüneyt Cesur,

Söz âfetinden münezzeh Dündar Kök de

Gelselerdi ne güzel olurdu.

 

 

 

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