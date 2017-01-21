Büyükannenin bilgeliği

Fatma Tuncer / Milli Gazete



Çalışma ve Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu torunlarına bakan büyükannelere maaş bağlanacağını açıkladı. Bakanın açıklaması sosyal medyada ve annelerin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü projede torunlarının bakımını üstlenen büyük annelere ekonomik destek verilmesi hedefleniyor. Müezzinoğlu’nun ifadelerine göre söz konusu proje aktive edilmeden önce pilot illerde uygulamaya başlanacak ve sürecin takibi yapılacak.



Bizim kadınlarımızın annelik kimliği bütün kimliklerin fevkinde yer alır. Anne çocuğunu hayata hazırlarken karşılaştığı bütün meşakkatlere sabırla karşılık verir ve önüne çıkan engelleri aşarak yoluna azimle devam eder. Çocuğunu büyütür, okutur meslek sahibi yapar, evlendirir fakat ondan asla kopmaz. Çocuğunun uzaktan takipçisi olur ve ihtiyaç hâsıl olduğunda elini eline yüreğini yüreğine açar.



Anneliğe hiçbir zaman veda etmeyen kadınlarımız, aileye sonradan dahil olan torunlarını ise şefkatle kucaklar, bilgi ve birikimlerini aktararak onların gelişimine katkı sağlarlar. Çocuklarını evlendiren kadın artık sadece anne değil aynı zamanda büyükannedir. Büyükanne bilge bir kadındır ve daha üst bir konumda değerlendirilmektedir. Geçen zaman, verilen emek ve kat edilen yollar büyükanneye muhteremlik katmaktadır.



Günümüzde annelerin büyük çoğunluğu çocuğunu kreşe ya da bakıcıya bırakıp işe gidiyor. Çocuk, sevgi ve şefkate en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde hiç tanımadığı bir kişiyle karşılaşıyor. Yaptığı işe hakkını veren ve yüreğini çocuğa açan bakıcılara diyeceğim yok ama çocuğu bir nesne gibi gören ve ben paramı alır gerisine karışmam diyen kimseler, çocuğun kalbinde filizlenen sevgi zerreciklerini katlediyorlar. O yüzden uzmanlar, çocuğun mümkünse yakınlarından birine bırakılmasını tavsiye ediyor. Bu konuda elbette öncelik büyükannenin olmalıdır. Zira büyükanne yaşının getirdiği bilgi bilinç ve tecrübeleri ile torununun kişilik yapılanmasına katkı sağlayacak en etkin kişidir. Büyükanne zengin bir kitap gibi yaşamının her kesitinden bir hikaye çıkarabilmekte ve torununa değer aktarımı yapmaktadır.



Bizim kültürümüzde büyük ebeveynler evin bereketidir. O yüzden onların, duygu ve düşüncelerindeki tonları okumak ve tecrübelerinden faydalanmak için çaba sarf eder, bu insanların sadece yaşlarına değil yaşanmışlıklarına da hürmet gösteririz. Doğru… Çocuğun yeri annenin yanıdır. Anne Allah’ın kendisine bahşettiği sevgi, şefkat, sabır ve bilgelikle onu hayata hazırlamalı ve kanatlanıp uçuncaya kadar desteklemelidir. Fakat anne çalışmak zorunda ise çocuğunu güvenle bırakabileceği tek liman büyükannenin şefkatli kolları olmalıdır. Büyükanneler torunlarının bakımını üstlenirken hiçbir menfaat gözetmezler, bunun maddi bir karşılığının olabileceğine asla ihtimal vermezler. Fakat söz konusu proje hayata geçirilir ve torunlarına bakan büyükanneler ekonomik anlamda desteklenirlerse bu onları için teşvik edici bir unsur olur.



