Dinamik bir eğitmen

Fatma Tuncer / Milli Gazete



45 Yıllık yayın hayatını geride bırakan Milli Gazete, dindar kesimin yaşadığı bütün baskı ve dayatmalara tanıklık etmiş ve o insanların kutlu direnişlerine sahip çıkmıştır. Bilindiği üzere geçmiş dönemlerde dindar kesim üzerinde yoğun baskılar oluşturulmuş, inanan ve inandıklarını yaşama gayreti içinde olan insanların sesleri kısılmaya çalışılmıştı. Karanlığın bütün yoğunluğu ile bastırdığı o dönemlerde Milli Gazete hak ve adalet demiş ve o insanların mesajlarını bütün dünyaya ulaştırmıştır. Adaletin katledildiği bir çağda hakkın savunuculuğunu yapmak zorbaları karşınıza almanız demektir ki, Rahmetli Erbakan hocamız ve onun arkadaşları bu sorumluluğu üstelenerek büyük zorluklara göğüs germişlerdir.



Milli Gazete, İslami noktada eğitim alabileceğimiz bütün kanalların kapatıldığı dönemlerde dahi, evlerimize kadar ulaşan ayaklı bir mektep olmuş ve bizlere doğru bir bakış açısı kazandırmıştır. İlk günden beri çizgisinden hiç taviz vermeyen gazetemiz, evlerimize, yüreklerimize ve zihinlerimize misafir olmuş, hiç yılmadan ahlak ve maneviyat vurgusu yapmaya devam etmiştir.



45 öncesine, yani İslam’ın ve Müslümanların hedef tahtası haline getirildiği o günlere gittiğimizde, Milli Gazete’nin hayatımıza kattığı kazanımları bariz şekilde görebiliriz. Bilindiği üzere o dönem, insanların zihinleri siyasi vesayetin güdümünde hareket eden yayın organlarıyla şekillendirilmeye çalışılıyor, hakkın savunuculuğunu yapan insanlar ise suçlu ilan edilip kıyıya itiliyordu. Milli Gazete ise bugün olduğu gibi o gün de , hak ve adalet, ahlak ve maneviyat diye çıkıyor ve insanlara kılavuzluk etmeye devam ediyordu.

Bugün küresel odakların güdümünde hareket eden medya, birey ve toplumları yönlendirmeye çalışan etkin bir güç. Merkezine hak ve adaleti koyan ve etkin gücü ile insanların yüreklerini fetheden Milli Gazete ise hepimiz için en etkin muallim. Ailemizin ferdi haline getirdiğimiz bir eğitmen…



Gazetemiz 45. Yılında yine ilk gün olduğu gibi dirayetli ve dirençli. Onlarca ayak sesi ve onlarca ses cümbüşü arasında hakkı haykıran en etkin ses! 45 yıl önce ne dediyse ve insanları hangi noktaya çekmeye çalıştıysa bugün de aynı çizgide devam ediyor. Başta da dediğim gibi o bizler için hiç yaşlanmayan etkin ve dinamik bir muallim…

