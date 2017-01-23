Dinamik bir eğitmen

45 Yıllık yayın hayatını geride bırakan Milli Gazete, dindar kesimin yaşadığı bütün baskı ve dayatmalara tanıklık etmiş ve o insanların kutlu direnişlerine sahip çıkmıştır. Bilindiği üzere geçmiş dönemlerde dindar kesim üzerinde yoğun baskılar oluşturulmuş, inanan ve inandıklarını yaşama gayreti içinde olan insanların sesleri kısılmaya çalışılmıştı. Karanlığın bütün yoğunluğu ile bastırdığı o dönemlerde Milli Gazete hak ve adalet demiş ve o insanların mesajlarını bütün dünyaya ulaştırmıştır. Adaletin katledildiği bir çağda hakkın savunuculuğunu yapmak zorbaları karşınıza almanız demektir ki, Rahmetli Erbakan hocamız ve onun arkadaşları bu sorumluluğu üstelenerek büyük zorluklara göğüs germişlerdir.
Milli Gazete, İslami noktada eğitim alabileceğimiz bütün kanalların kapatıldığı dönemlerde dahi, evlerimize kadar ulaşan ayaklı bir mektep olmuş ve bizlere doğru bir bakış açısı kazandırmıştır. İlk günden beri çizgisinden hiç taviz vermeyen gazetemiz, evlerimize, yüreklerimize ve zihinlerimize misafir olmuş, hiç yılmadan ahlak ve maneviyat vurgusu yapmaya devam etmiştir.
45 öncesine, yani İslam’ın ve Müslümanların hedef tahtası haline getirildiği o günlere gittiğimizde, Milli Gazete’nin hayatımıza kattığı kazanımları bariz şekilde görebiliriz. Bilindiği üzere o dönem, insanların zihinleri siyasi vesayetin güdümünde hareket eden yayın organlarıyla şekillendirilmeye çalışılıyor, hakkın savunuculuğunu yapan insanlar ise suçlu ilan edilip kıyıya itiliyordu. Milli Gazete ise bugün olduğu gibi o gün de , hak ve adalet, ahlak ve maneviyat diye çıkıyor ve insanlara kılavuzluk etmeye devam ediyordu.
Bugün küresel odakların güdümünde hareket eden medya, birey ve toplumları yönlendirmeye çalışan etkin bir güç. Merkezine hak ve adaleti koyan ve etkin gücü ile insanların yüreklerini fetheden Milli Gazete ise hepimiz için en etkin muallim. Ailemizin ferdi haline getirdiğimiz bir eğitmen…
Gazetemiz 45. Yılında yine ilk gün olduğu gibi dirayetli ve dirençli. Onlarca ayak sesi ve onlarca ses cümbüşü arasında hakkı haykıran en etkin ses! 45 yıl önce ne dediyse ve insanları hangi noktaya çekmeye çalıştıysa bugün de aynı çizgide devam ediyor. Başta da dediğim gibi o bizler için hiç yaşlanmayan etkin ve dinamik bir muallim…
23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
- BES'te zora düşene 3 ay mühletSuriye'nin PKK'ya desteği CIA belgelerinde ortaya çıktı!ABD, Türkiye'nin dibinde üs kuruyorÇeyrek altının yerini bakın ne aldı!İşte FETÖ'nün ''iflas erteleme'' oyunu!İstanbul'a Ankara'ya kar geliyor!Jet Fadıl yine işbaşında!Ali Ünal her şeyi bir bir itiraf etti4 yeni KHK yayımlandıKimlik alacaklar için önemli uyarı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
İmsak 06:46 Güneş 08:15 Öğle 13:23 İkindi 15:53 Akşam 18:17 Yatsı 19:41
- -1°C Adana
- 2°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 2°C Ağrı
- -2°C Amasya
- -3°C Ankara
- 3°C Antalya
- -6°C Artvin
- 3°C Aydın
- -3°C Balıkesir
- BIST: 83.067 0.93
- Altın: 146,538 0.01
- Dolar: 3,7912 -1.01
- Euro: 4,0490 -0.54
Dinamik bir eğitmen
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın!
- 65 yaşında 5,5 saatte 7 bin 233 defa...
- 8 yaşında ilkokulu bitirdi!
- Gazeteci Hüsnü Mahalli için karar verildi
- Gülben Ergen ile eski eşi Mustafa Erdoğan kavga etti!
- Toraman'ın eşinin arkadaşı her şeyi itiraf etti!
- Karısını öldürdü! Savunması pes dedirtti!
- 105 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu!
- Rüyasında iyileşeceğini gören o sanatçı tesettüre girdi!
- Ham çökelek Atilla'ya kötü haber!
- Bodrumlu İngiliz Müslüman oldu
- Ay'a ayak basan son insan da hayatını kaybetti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.