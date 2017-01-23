Yeni Sistem, ekonomimizi “en noktasına” taşıyacak…

Yiğit Bulut / Star

Nasıl mı ?

İlk adımlardan biri; “LİDER çıpalı, SİSTEM odaklı” ekonomi modeli...

OLAMAZ MI? OLSUN HİÇ İSTEMEZ BAZILARI AMA OLACAK!

Bazıları aynı nakarata takılmışlar; X olmazsa böyle olur, Z olmazsa şöyle olur, böyle yaparsanız sonucuna katlanırsınız...

Hep aynı tehdit, şantaj ve sadece 1980-2002 arasında 5000 gerçek ve tüzel kişinin cebine inen 1,5 trilyon dolar... 1946-2003 arasında 2,5 trilyon dolar...

Bugün neden çıldırıyorlar? Tehdit, şantaj ve yaptırım mekanizmaları çalışmıyor da ondan...SİSTEM DEĞİŞİYOR, TAM OLARAK HALK İKTİDARI TESİS EDİLİYOR…TÜRK HALKI, KENDİSİNİN OLANA SAHİP ÇIKIYOR…

Sevgili dostlar, Sayın Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk günden bugüne verdiği mücadele sonucu bu topraklara yaptığı en büyük katkılardan biri de ekonomi alanında gerçekleşti... Kapana kısılan “ekonomik dinamikleri” kırdığı kapandan kurtulma yoluna soktu ve 2008 döneminde “IMF ile anlaşmayarak 1839’da giydirilen dar elbiseyi yırttı... 2008’den beri bu toprakların gerçek sahipleri kendilerine YENİ BİR ELBİSE dikiyorlar ve 2023 hedefleri yolunda ilerliyorlar... Cumhuriyet tarihinin ve hatta son 200 yılın atılan en önemli adımıydı 2008’den sonra YOLA KENDİ bildiğimiz gibi devam etmek...YERLEŞİK DÜZEN RAHATSIZ OLDU VE ŞİMDİ SİSTEM “EN NOKTASINA” DOĞRU İLERLERKEN, YERLEŞİK DÜZEN TASFİYE EDİLİYOR…

Sevgili dostlarım, Bir ülkede ekonomik istikrar iki önemli unsura dayanır; LİDERLİK ve SİSTEM...

Türkiye’de de aynen böyle oldu LİDERLİK toprağın gerçek sahipleri ile SİSTEM’i kurdu ve güven, istikrar, üretim ortaya çıktı... Artık yeni bir Türkiye var ve 12 yılda atılan adımların arkasındaki LİDER, 2023’e kadar atılacak adımların da garantisi, itici gücü...

Sevgili dostlarım, korkmayın! Rahat olun ama gevşemeyin! Bir daha asla o kara günler, ekonomik-finansal manipülasyonlarla SİYASİ SONUÇLARIN elde edildiği denklemler geri gelmeyecek... Kurdukları KARA DÜZEN ayağa kalkamayacak şekilde yıkıldı ve bu ülkenin gerçek sahiplerinin ürettiği, ürettiğinden hakkını aldığı yeni bir DENKLEM ve DÜZEN kuruluyor...

Zorluklar yok mu? VAR! Var ama “en zor olan” geride kaldı...Bugün yine “en ağır finansal saldırı altındayız” ama BU SON TEPEYİ DE AŞACAĞIZ !

Sonuç: Türkiye’nin “şımarık çocukları” sanıyorlar ki; BU DÜZEN böyle gider ve SİYASİ FIRTINALAR KOPARARAK “havadan sudan FAİZ, komisyon...vs... adı altında trilyon dolarlar yine ceplerine iner... Bu yapı değişiyor, değişecek ve bölge ülkelerine de servis verebilen ve YENİ BİR SİYASAL SİSTEM-“yeni bir finansal düzen” oluşuyor, oluşacak...

Son söz: 2023, YENİ SİSTEMİN KURULMASI, YENİ EKONOMİK AKLIN gelişimi ile hayata geçecek... Yoldayız, birlikte hedefe varacağız... Korkmayalım, Gevşemeyelim ve hep birlikte çalışmaya devam edelim... İnanarak, sabredenler ULAŞACAK olanlardır...HALKIN TAM OLARAK HER ALANDA İKTİDAR OLACAĞI YENİ SİSTEM HAYIRLI OLSUN…ŞİMDİ SON SÖZÜ SÖYLEME VE SON HAMLEYİ YAPMA SIRASI TÜRK HALKINDA YANİ BİZLERDE…