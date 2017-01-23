Azınlıklar afet yıldırımları getirir

CİNAYETLER adam öldürmeler çok arttı. Eskiden de vardı ama çok arttı diyorum.
Bütün suçlarda patlama var.
Zina ve yüksek büyük binalar çoğaldı.
Her türlü azgınlık…
Haksızlıklar, hırsızlıklar, soygunlar…
Leblebi çekirdek gibi karı satılıyor.
Her biri on üç yaşındaki üç okul kızı, para mukabilinde erkeklerle yatıyormuş.
Eşlerini değiştirme partileri.
O biçim masaj salonları.
Faiz ve riba her yeri sardı.
Bin türlü mafya…
İçki kumar millî piyango…
Uyuşturucu kullanma yaşı 10’un altına düşmüş.
Rüşvet rüşvetrüşvet.
Haramın her türlüsü.
Size soruyorum: Büyüklere saygı gösteriliyor mu, küçükler şefkat ve merhametle kucaklanıyor mu?
Müslüman halka evcil domuz, yaban domuzu, eşek eti, leş yedirenler…
Dinsizlik, densizlik, donsuzluk…
Bazı gazeteler ve tv’ler genelev bülteni gibi…
İğrenç ve rezil müstehcen yayınlar…
Ahlaksızlığın her türlüsü.
Bir soru: Komşuluk haklarına riayet ediliyor mu…
Komşular birbirinin meleği mi, kurdu mu…
Lüks, israf, saçıp savurma, gösteriş, gurur kibir…
Okullarda genç nesillere yüksek ahlak ve karakter kazandırılıyor mu…
İç barış ve toplumsal mutabakat var mı…
Bizdeki politika kirli mi, temiz mi…
İşler sağduyuya, bilgeliğe, ehliyle danışmaya göre mi yürütülüyor…
Emanetlere riayet mi ediliyor, hıyanet mi…
Dış borçlar 400 milyar doları geçti mi…
Halkın büyük kısmı cep telefonu hastası mı, değil mi…
Günde kaç milyon ekmek çöpe atılıyor…
Tarlalar niçin ekilmiyor da, dışarıdan buğday ithal ediyoruz.
İlaç fabrikaları daha fazla kazansın diye halka lüzumsuz yere ilaç yutturuluyor mu…
Hastahaneye giden herkes, lüzumu olsun olmasın niçin MR cihazına sokuluyor…
Halkın yarıdan fazlası niçin hasta…
Madalyonun bir tarafında zenginlik lüks israf eğlence; öbür tarafında fakirlik sefalet sıkıntı…
Bu futbol çılgınlığının sonu nereye varacak…
Halk normal şekilde seyahat ediyor da, halkın vekilleri niçin VIP kapılarından geçip VIP salonlarında sultanlar gibi oturuyor…
İstanbulun içinden çıkılmaz çıldırtan trafiği…
Tacizler tecavüzler…
Türkiyenin uluslararası şeffaflık ve temizlik notu niçin yüz üzerinden kırk iki…
Son olimpiyat oyunlarında İngiltere dünya ikincisi oldu da Türkiye niçin nal topladı…
Eğitimde Singapur dünya birincisi oldu, bir milyon 200 bin öğretmeni olan Türkiye diplere düştü.
***
Azgınlıklar günahlar ahlaksızlıklar âfet belâ felâket getirir.
Azgınlık genelleşince âfetler, belâlar, felâketler genel gelir, kurunun yanında yaş da yanar.
Müslümanlar emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmazsa, onlar da cezalarını çeker.
Emr-i maruf ve nehy-i münker farzını terk ve tatil etmek büyük günahtır.
Müslümanlar birleşip tek Ümmet olmazlar, Ümmetin başındaki râşid ve âdil İmama biat ve itaat etmezlerse zelil ve esir olurlar.
Beş vakit namazı yitiren ve şehvetlerine uyan Müslüman bir toplumun sonu felakettir.
Lüks ve israf günahlarına batanlar şeytanın kardeşleri olur.
Birbirleriyle riba muamelesi yapan Müslümanlar Allaha ve Resulüne (Salat ve selam olsun ona) savaş ilan etmiş olur.
Ümmet birliğini, din ve iman kardeşliğini bozanlar haindir.
Merhamet etmeyenlere merhamet edilmez.
Azan bir toplumun ayağının altından yer kayar, tepesindeki gök başına çöker.
Musibetler yağmur gibi iner.
Kurunun yanında yaş da yanar.
Ey bakış sahipleri ibret alınız…
23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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