Atlantik ötesinden n’aber

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Son haber, ABD, Astana’da yapılacak olan Suriye zirvesine heyet göndermeyecek. Bunun iki anlamı var: 1-İlgilenmiyorum... Başka, daha ciddi işlerim, önceliklerim var; 2-Siz kim oluyorsunuz da beni davet ediyorsunuz. Nasıl anlarsanız anlayın..

ABD’nin derdi, dünyayı gerdi! N’olacak bu ABD’nin hali. Herkes Atlantik ötesinden gelecek haberi bekliyor.. Hadi biz FETÖ, PYD, Suriye politikası ile ilgili olarak “Beyaz Adam” ya da “Sam amca”, namı diğer “Sarı saçlı adam”ın tavrını bekliyoruz.

Sahi Fitch ne yapacak bakalım. Hani, Türkiye’yi bırakıp kendi içlerine baksalar. ABD’nin kredi notu üzerinde düşünseler.. Şu “kaydi para”, “karşılıksız para” konusu üzerine yoğunlaşsalar biraz. Mesela LİBOR konusundan yola çıkarak, İngiliz Of-Shorelerinde dönen dolaplara kafa yorsalar biraz..

Obama’yla kıyaslandığında, Trump’a ilgi azdı. Daha tören başlarken protestolar da başladı. Bir gün sonra dünya ayağa kalktı! Kadınlar protesto eylemlerinde başı çekiyorlar.. Ama erkekler de eylemlere destek veriyorlar..

Konu ile ilgili ilk gelen haberler şöyle: “Trump’ın ABD başkanlığındaki ilk gününde sayıları 2 milyonu bulan kadınlar, Avustralya’dan Kenya’ya, Hindistan’dan İngiltere’ye, Sırbistan’dan ABD’ye dünya çapında yürüyüş gerçekleştiriyor. Gösterilerde ‘Faşizme hayır, Trump’a hayır’ sloganları atılıyor. Öte yandan ABD’nin başkenti Washington’daki gösteriye yarım milyon insanın katılması bekleniyor. Yürüyüşte yer alacak ünlüler arasında şarkıcı Katy Perry, oyuncu Scarlett Johansson ve komedyen Amy Schumer de var.”

Dünyada 2 milyondan fazla kadın, Trump’a karşı yürüyor. Avustralya Melbourne’den başlayan gösteriler ABD’nin başkenti Washington’a kadar uzandı. Kenya, Gana, Filipinler, Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Endonezya, Lübnan, Güney Afrika, Arjantin, İspanya, İsveç, İrlanda, Sırbistan, Almanya, İtalya, Çekya ve İngiltere’nin de bulunduğu ülkelerde devam eden protestolara erkekler de destek veriyor. Basın ve STK’lar da bu eylemlere destek veriyor.. Afrika, Asya, Güney Amerika nisbeten daha sakin. ABD ve Avrupa’da protestolar yoğun. Özellikle ABD’nin California, Oregon, Washington ile Pensilvenia, Newyork, New Jersey, Virginia, N.Carolina, Georgia hattında protestolar çok daha yoğun.

“Trump’ın aşkı” İngiltere›den Trump’a yoğun tepki var. Özellikle Bretix sonrası, AB ile birlik olmak isteyenlerden, AB’yi ve NATO’yu küçümseyen Trump’a büyük tepki var! Londra’da ABD Büyükelçiliği önünde başlayan gösterilere katılan halkın yürüyüşünün son durağı ünlü Trafalgar Meydanı’ydı. ‘Irkçılığa hayır, Trump’a hayır’, ‘Çöplük Trump’ sloganlarının atıldığı Gösteriye 100.000’den fazla insan katıldı. Gösteriye, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, eşi Saadiya da katıldı. “İnsan hakları” için yürüyen kadınlar, “göçmen ve İslam karşıtı ABD lideri”ni eleştiren pankartlar taşıdılar. Bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük bir gösterinin gerçekleştirilmesi de elbette dikkatlerden kaçmaması gereken bir konu. Bunun anlamı şu; Trump’a karşı uluslararası bir lobi harekete geçmiş durumda ve bu durum yakın bir gelecekte ABD de, hoşa gitmeyecek gelişmelerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu işaret ediyor. Protesto eylemlerinin sadece tek mekanda olmaması, ülkenin birçok yerinde benzer gösterilerin yapılması da dikkat çeken bir başka nokta..

Bakın bu yürüyüşlerin bileşenleri arasında liberaller, anti faşist grublar, ayırımcılığa karşı çıkan insan hakları savunucuları da var. İslamofobia’ya ve yabancı düşmanlığına karşı çıkan insanlar da var. Göstericilerde ağırlık kadınlarda ve gençlerde. Bir anda bütün dünyaya yayılan bir hareket bu. Yarın Avrupa’da da benzer yürüyüşler yapılmaya başlarsa şaşırmamak gerek.

Bu insanları sokağa çıkmaya ikna etmek zor değil.. Zaten insanlar patlama noktasına gelmiş. Ama bunları yarın evlerine dönmeye ikna edemeyebilirsiniz.. Bu hareket “68 kuşağı” olarak bilinen liberal sol ayaklanmaya benzemiyor.. Daha renkli bir profil sözkonusu.. 68 kuşağı erkek ağırlıklı idi, bu kadın. O sol bir başkaldırı idi, bu daha genel, çoğul.

Tabii düşünmek gerek, bu gösterilerin adresi niye Fransa, İtalya, Almanya değil de hareketin en yoğun olduğu ülke İngiltere?

Yürüyüşü organize edenler sosyal medya üzerinde örgütlenmişler.. Washington’daki yürüyüşe 500 binden fazla insan katılmış. Ve bunların çok büyük bir bölümü kadın! Gösteride yer alanlar arasında birçok ünlü de var. Bunlar arasında şarkıcı Katy Perry, oyuncu Scarlett Johansson ve komedyen Amy Schumer de olduğu basında haber oldu. ABD’nin başkentindeki gösterilerle ilgili bir başka çarpıcı bilgi ise göstericilerin çoğunun başka eyaletlerden geldiği.

Trump fincancı dükkanına giren fil gibi. Hemen kabinesini ve yakın çalışma arkadaşlarını belirledi, ardından beyaz sarayın internet sitesi değiştirdi. Şimdi de, Obama döneminin izlerini silmek ve devam eden uygulamalarını durdurmak için harekete geçti.

Trump’ın bugün için hazırlandığı anlaşılıyor.. Bir yandan brifingler alıyor, bir yandan da radikal adımlar atıyor.. Kimsenin eleştirisini de dinlediği yok. Zaten onları biliyor ve bekliyor.. Kendinden emin ve kararlı gözüküyor. Atadığı isimler de kendisi gibi inatçı, radikal tipler..

Görünen o ki, bugün, düne göre ABD’de ipler daha da gerilmiş durumda. Bu durum AB ve NATO’da, uluslararası örgütlerde ciddi bir kaygıya sebeb oluyor..

ABD’de yaygın kanaat, ABD için gelecek günlerin geçen günleri aratacağı yönünde..

Alman Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, dünyanın kendisini “siyasi tavırları ve eylemleri öngörülemez Trump’a” hazırlaması gerektiğini söyledi. Trump’ın bir süre önce Bild gazetesine verdiği mülakatta NATO’yu ‘köhne’, AB’yi ise ‘önemini yitirmiş kurum’ olarak nitelendirmesi ve Merkel’in 2015’de mültecileri kabul etme kararını ‘vahim bir hata’ olarak tanımlaması Berlin’de tepkilere neden olmuştu.

Anlaşılan Trump ve ABD daha çook haber olacak bu gidişle. Adam “artist”. Selâm ve dua ile.