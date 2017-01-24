24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Milletle yan yana durmaktan rahatsız olanlar

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Haşmet Babaoğlu

Ufukta sandık göründüğü anda ayarı bozulanlar var, malum.
Şimdiden elleri ayakları dolaşmaya, dilleri çarpılmaya, moralleri bozulmaya başladı bile.
Yanlış anlaşılmasın; özel olarak belli bir kesimden söz etmiyorum.
Çünkü böyle tipler her mahalleden çıkıyor.
Kendini "bi şey" sanmadan, ona buna akıl öğretmeden yapamayan..
Küçücük hayatlarına köle oldukları belli olmasın diye sürekli büyük laflar eden tipler bunlar...
Sandıktan neden hoşlanmadıkları da ortada: Havaları bozulacak, cilaları dökülecek, halkla "eşit"lenecekler.

***
Düşünün!
Referanduma gideceğimiz belli olduğu anda "benim oyum onların oyuyla bir olur mu?" tayfası bile hortlayıverdi.
Demokratlıkları falan palavradır çünkü.
Kendinden menkul "beyazlık"larının öteden beri "zenci" saydıkları kitlelerle yan yana getirilmesine katlanamazlar.
O kadar ki...
Eski Anayasa Mahkemesi başkanlarından Yekta Güngör Özden kendisine özel bir "kulp" bile icat etti.
Neymiş? Referandum normal seçimler gibi değilmiş, referandumda anayasa profesörünün oyu ile sade yurttaşın oyunun aynı sayılmasının inandırıcı gerekçesi yokmuş.
Herhalde demek istiyor ki...
Yine darbe falan olsa, biz anayasa profesörleri toplanır ne güzel anayasa yapardık!
***
Başından beri AK Parti'ye yakın durmuş kimi kesimlerde ise benzer bir sızlanma başladı.
Açıkça söylemeye utanıyorlar ama referandum sandığının "mahalle"nin seçkinleriyle halkın iradesini eşit kefede tartacak olmasına gıcık oluyorlar.
Aralarında kimler, kimler yok ki!
Erdoğan karşıtı olup da bunu "Başkanlık karşıtı, parlamento yanlısı" bir tercihten yanaymış gibi göstermeye kalkanlar...
Tam işleri tıkırına koymuşken düzenimiz bozulursa diye korkanlar, liberallerle eski düzen için ittifak yapan muhafazakârlar...
Hepsinin hali fena!
Öteki mahalledekilerle ortak yanları da açık: Halkın sık sık işin içine dahil edilmesinden;millet iradesinin "abi iradesi"nden üstün tutulmasından rahatsızlar.
***
Aslına bakılırsa, "seçkinci siyaset" sevdası insanlık kadar eski bir şey.
Ama aşılır. Zaten demokrasinin, millet iradesinin, istişarenin, sandığın güzelliği de oradadır.
Esas bilmemiz ve odaklanmamız gereken nokta referandum sürecinin bir istiklal mücadelesinin parçası olduğu gerçeğidir.
Dün Hilal'in yazdığı gibi "referandum İsviçre'de geçmiyor arkadaş!"

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