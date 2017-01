Kemal Belgin / Milli Gazete

Koltukta favori gösterisi!

Bugün futbolla yakından ilgilenen, hangi takımı tuttuğu önemli değil, ülkenin neresinde olursa olsun kime sorsanız en iyi takım olarak Beşiktaş’ı gösterir. Üstüne üstelik, sakat veya cezalı olanın yerinde gelecek de o en iyi takım etiketinden oluyor. Giden Gomez ve Sosa yerine Aboubakar ve Talisca alınmadı mı? Ya Gökhan ve Caner transferlerine ne demeli? Yetti mi? Yetmedi, bir de yabancı stoper getirildi, dönen Atınç›la birlikte... Adriano gibi bir ustayı unutmak mümkün mü? Yetti mi? Hayır deyip bir de Babel gibi bir markayı daha ithal ettiler. Çoğunluk kiralık ama kasa UEFA kontrolünde olumlu not alıyor. Bunların kiralık dönemi bittiğinde ne olur? En önemli soru bu... Hemen cevaplayayım. Beşiktaş’ın eski usta futbolculardan kurulu bir izleme komitesi var ki, sormayın gitsin... Yani başta Orman ve arkadaşları sırtlarını sağlam yerlere dayamışlar. Öyle diğer kulüplerde olduğu gibi menajerlerin icat ettiklerine boyun eğip para basmıyorlar...



Bu Beşiktaş anlatımından sonra rakip Alanyaspor’un ülkenin en zayıf savunma hattına sahip olduğunu da yazalım. Şu anda puan cetvelinde en fazla gol yiyen takım olduğu için değil, yerden, havadan ne kademe bildiği, ne hamle zamanlaması becerebildiği için bunu yazdım. Sağdan sondan gelen ortalarda da yer tutma, adam alma işini de bilmiyorlar. Werner Lowe gibi usta bir forvet ve de bir kaç siyahi yabancı dışında bizimkiler cılız kalıyor. Haaa kanlı canlı oynuyorlar. Fiziksel dayanıklılıkları iyi de, onu kullanmakta usta değiller.



Şenol Güneş bütün bunları bildiği için geçenlerde kapıştığı Quaresma›ya devamlı orta diye talimat vermiş belli ki... Talisca da her kenar atağı başladığında Cenk›in etrafında dolaştı durdu. Babel daha ziyade Adriano ile alış verişe girip değişiklik biçimde içeri dalmaya baktı. Attığı gol usta işi idi. Oğuzhan bence maçın yine en etkisiz elemanı oldu. Sanırım aklı hep Atiba›yı yalnız bırakmamakta... Arka dörtlü uyum içinde... Benim işim de Tosiç işe yaramaz satılsın diyen futbol cahillerine her maçı izleme tavsiyesinde bulunmakta... Hele hele son yıllarda bizim futbolda rakiple karşı karşıya bu kadar iyi iş beceren kaleci görmedim demekte Fabri için görevimdir.



Özetle Beşiktaş, liderlik koltuğuna kuruldu. Zaten yukarıda da belirtiğim gibi kadro olarak, teknik adam olarak, hatta hatta yönetim olarak da hakları değil mi? Zaten deplasmanda, rakip kim olursa olsun kornerlerde 12-2 önde olmak yetmiyor mu bazen... Unutmadan; Cenk›in sarı görüşü de kendisine hiç yakışmadı...