M. Şevket Eygi



Küfür gerçeği, doğruyu örtmek, gizlemek, inkar etmek demektir.

Kur’anın kesin emirlerini, farzları red ve inkar etmek küfürdür.

Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) Sünnetini, mütevâtir ve sahih hadislerini inkar etmek küfre köprüdür.

İslamdan başka hak ibrahimî dinler olduğunu, bunların da ehl-i necat ve cennetlik olduklarını iddia etmek küfürdür.

Haram olduğu kesinlikle bilenen bir şeyin helal olduğunu söylemek küfürdür.

Kur’an-ı Kerimdeki üç yüz küsur kesin hüküm için, onlar tarihseldir, eskiden farzdılar, bugün farz değildirler sözü ve inancı küfürdür.

Kur’andan ve Sünnetten çıkartılmış hükümlerin tamamına Şeriat denir; Şeriatı tahkir ve inkar eden küfre düşer.

Bütün mü’minlerin tek bir Ümmet olduklarını inkâr eden, Ümmeti tahkir eden, Ümmetçilik diyerek hafife alan kafir olur.



İslamda tesettür ve hicab yoktur diyen kafir olur.

Haram bir işi işleyen, onun haramlığını kabul ederek işlerse dinden çıkmaz ama bu günahı imanına zarar verir.

Domuz eti, eşek eti yemek helaldir, caizdir diyen kafir olur.

İslam düşmanlarını dost ve velî edinmek helaldir, caizdir diyen kafir olur.

Birkaç kişi dışında, Ashab-ı kiramı küfürle, irtidatla, nifakla, sapıklıkla suçlayan ve dışlayanlar kafir olur.

Ehl-i Sünnet ve Cemaat Fırka-i Nâciye Müslümanlarını aldatmak, kandırmak caizdir diyerek taqiyye ve kitman yapmak küfre köprüdür.

Müslümanlar arasında riba caizdir demek küfürdür.



Hiçbir şeye benzemeyen Allahü Tealayı bir şeye benzetmek küfürdür.

Allaha noksan sıfatlar izafe etmek küfürdür.

Hilafet ve İmamet lazım değildir diyen sapıktır.

Bir mü’mini tekfir eden (küfürle suçlayan) kimse, o mü’min öyle değilse kafir olur.

Tazim edilmesi, saygı gösterilmesi gereken inançları, kurumları, değerleri tahkir eden, aşağılayan küfre düşer.

Tahkir edilmesi gereken şeyleri övenler, ululayanlar küfre düşer.



Bozuk düzen ve sistemlerde rüşvet almak, bütçe hortumlamak, haram yemek caizdir diyenlerin küfre düşme ihtimali büyüktür.

Deccalları ve kezzabları sevmek, onları büyütmek, onları bile bile desteklemek küfre götürür.

Gaybı mutlak olarak sadece Allahü Teala bilir. Bağlı olduğu şeyh için, “O her şeyi bilir” demek küfre götürür.

Ruhbanları erbab haline getirip putlaştırmak küfre yol açar.



Resulullah bir postacı idi, dini tebliğ etmiş, ölmüş gitmiş, işi bitmiş demek sözü küfre köprüdür.

Lenin, Stalin, Mao, Castro, Ho Şi Minh gibi ateist, din düşmanı, zalim diktatörleri sevmek, övmek küfürdür.

Beş vakit namaz iman ile küfür arasında bir sedtir.



Ezan-ı Muhammedîyi tahkir etmek küfürdür. Hoparlör aleyhinde olmak küfür değildir.

İslama, Kur’ana, Sünnete, Şeriata aykırı ve zıt bir düzeni ve sistemi beğenmek, ona iyidir demek küfürdür.

İsraf olduğu kesinlikle bilinen ve sabit olan bir şey için helaldir, caizdir demek küfürdür.

Allahtan ümit kesmek küfürdür.



Mü’min havf ile reca arasında olmalıdır. Hiç korkmadan sadece ümit etmek küfre götürür.

Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır, biri dışındakiler cehennemliktir hadisini inkar ederek, bütün fırkalar eşittir demek, Fırka-i Nâciye ile dalalet fırkalarını bir tutmak küfre köprüdür.



