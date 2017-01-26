Podolski’yi ikna edin, satmayın

Aziz Üstel / Star

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski takıma ne kadar yararlı olduğunu bir kez daha 24 Erzincanspor kupa maçında gösterdi. Yönetici Levent Nazifoğlu ısrarla, "Lukas Türkiye'de mutlu değil. Ailesini de gönderdi. Biz gitmesini değil, kalmasını istiyoruz" şeklinde demeçler veriyor. Ben Nazifoğlu'nun bu sözlerine inanmıyorum. İşin altında başka şeyler olduğunu düşünüyorum.

Galatasaray'da para yok. Bunu cümle alem biliyor. Başkan Dursun Özbek bir yere kadar delikleri cebinden vererek kapatıyor. Ama delik her geçen gün büyürse, kapatması da bir o kadar zor olur, sonunda derin yırtığa dönüşür, yamayarak da kapatılamaz hale gelir. Ben Podolski'yi satarak Galatasaray'ın sıcak para bulmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu işin bir boyutu.

İşin diğer boyutu; Galatasaray diyelim ki Podolski'yi istediği 6-7 milyon euroya sattı. Podolski gibi bir futbolcu bulabilir misin? Devre arasındaki transferlerin bir çoğu hep hüsranla bitmiştir. Çünkü kimse elindeki iyi futbolcuyu bırakmak istemez. Podolski ayarında bir oyuncuyu ucuz fi yatlara bulabilir misin? O da başka bir soru işareti. Diyelim buldun, aldın. Takıma uyumu, performansı ne olacak? O da meçhul.

Ben, Podolski'nin satılmamasından yanayım. Eğer illa gitmek istiyorsa, yönetim olarak ikna edin. Mayıs sonuna kadar oynasın ondan sonra gitsin. Zaten şurada ne kaldı ki? Bu arada da yönetim, Lukas'ın yerini dolduracak futbolcuyu arar, tarar ve yeni sezon hazırlıkları başlamadan alır.

Gelelim Galatasaray'ın savunma zaafi yetine. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı resmi maçlarda kalesini kapattığı mücadele sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Önceki gün Türkiye Kupası’ndaki 24 Erzincanspor maçında yenilen iki gol, Galatasaray'ın savunmasının ne kadar içler acısı olduğunu gösteriyor. Pozisyon hataları ve konsentrasyon bozuklukları gözden kaçmıyor. Bu da Teknik Direktör Riekerink'in düzelteceği şeyler. Ama Hollandalı hoca hem çalıştırmada hem de oyun okumada yetersiz. Şimdi cumartesi günü TT Arena'da Akhisar maçı var. Karabük yenilgisi bu maçın önemini daha da arttırdı. En ufak puan kaybı Galatasaray'ı daha da gerilere düşürür. Aman dikkat!