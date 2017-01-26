Dünya nereye gidiyor?

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Paranın yönünü izle, dünyanın nereye gittiğini görürsünüz.

Para silaha gidiyor.. Silah savaş demek..

Son yıllarda kapitalizmin krizinden söz ediyordum.. O kriz kapıda. Gelinen noktadan geri dönüş yok gibi. Köprüler atıldı ve gemiler yakıldı. Aynı ipte oynayan iki cambaz var. Dünya derin devleti ortadan ikiye bölündü.. Biri gidecek.. Trump giderse Kraliçe de gidecek.. Ya da Rothchild gidecek..

Bu kriz NATO’yu da AB’yi de ortadan kaldırabilir. LIBOR, IMF hepsi bu süreçte yerle bir olabilir. Bankalar, o anlı şanlı Media organları bir anda yok olabilir..

Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin (FN) lideri Marine Le Pen, “AB’nin öldüğünü ama bunu kendisinin henüz bilmediğini” söyledi. ABD de AB de dağılabilir..

Bunların zenginliğinin arkasında, başlangıçta Kızılderili kanı, kara derililerin gözyaşı ve sarı ırkın çalınan alın terleri vardı..

Bugün tek kutuplu bir dünya sözkonusu. O kutup da ABD. ABD’nin en büyük ihraç malı parası.. O para aslında ABD’nin de değil. ABD müstecir. Tepede, bu paranın asıl sahibi 7 patron var.. Bu 7 patronun başında da Rothchild var.

Eskiden mal takası vardı. Sonra para icad oldu. Demir paranın yerini daha sonra altın ve gümüş para aldı.. Paranın kendisi değer ifade ediyordu.. Yakın zamanda ise altın paranın yerini “bank-note”, yani “banknot” ya da “kaime” aldı. Kağıt para daha sonra plastik paraya dönüştü. Şimdi ufukta “bit-coin” yani “sanal para” var..

Dünyada piyasalara hakim olan kağıt para.. Kağıt paralar arasında hakimiyet tek başına dolarda.. Yüz trilyonlarla ifade edilen bir rezervden söz ediyoruz.. Gerçek rakamı kimse bilmiyor.

Ama şunu söyleyebiliriz; basılı doların iki katı; adına “kaydi para” dedikleri bir para var.. Yani basılı bir para yok. Petrol, altın, elmas gibi birtakım emtia karşılığı üretici ülkelere artık basılı para verilmiyor.. Bu paraların taşınması, muhafazası bir sorun.. Bunun yerine size bir mektup veriyorlar.. Bu sadece sanal ortamda üretilmiş bir seri numarasından ibaret..

Kağıt paranın kağıdı var, baskı yapılıyor, kesiliyor, sayılıyor, taşınıyor.. Kağıt para olarak birkaç dakikada binlerce dolar üretebilirsiniz.. Ama birkaç saniyede birkaç yüz milyon dolar kaydi para üretebilirsiniz.. Belli bir ekonomik büyüklüğün üzerinde işlem yaparken bu para kullanılıyor.

ABD’nin en önemli ihraç malı parası.. Dolar karşılıksız bir para. Gerçek değeri kağıdı kadar bile değil, çünkü kullanılmış, işlem görmüş..

Dolar aslında bir başka yönü ile emperyalizmin, dünya derin devletinin hisse senedidir..

Bakın, ABD’de Suudi’lerin 750 milyar dolar petrol parası vardı. 11 Eylül bahanesi ile bu paralar bloke edildi ve Suudiler maaş ödeyebilmek için borç aldılar.. ABD dünyada tesbit ettiği Mafia ve kayıtdışı paralara el koyuyor..

Dolar’ın asıl sahipleri mal ya da hizmet satarak zengin olmadılar.. Onlar için para kazanma dert değil. Para sadece manipülasyon aracı. Birilerini kandırmak-uyutmak için bir araç. Dolar büyülü bir kağıt parçası.. Proje doları diye bir şey var. İrangate de ortaya çıkan bir olay.. FETÖ’ye 350 milyar dolar mı lazım.. Kendi bildikleri gizli bir hata ile ne kadar lazımsa o kadar para basıyorlar.. Para kullanıldıktan sonra sahte para bülteni yayınlayarak o paraları geçersiz hale getiriyor.. Bu şekilde sadece kendisi servet sahibi olmuyor, dünyanın her yerinde banka, Media, siyaset, bürokrasi, STK üzerinde operasyonlar yapabiliyor..

Cem UzanGenç Parti’yi kurduğunda “kontör”le aynı şeyi yapmayı denedi, para yerine kontörü kullandı ve %7 oy aldı.. Aslında verdiği kontörün kendine ekstra bir maliyeti olmasa da, kullanan için bir kazanç sağlıyordu.. Dolar bir kazanç zinciri olsa da, sistem devam ederken birileri bedel öderken, durduğunda iflas edecek.

Dolar’ı üretenler, doları para olarak görmüyorlar. O politik bir enstrüman.. Beyaz efendilerin üretim, istihdam, siyasi dengeler için bir enstrüman..

Onlar zaten her halükârda bir şekilde kazanacaklar.

Dolar, LİBOR ve bankacılık sistemi, dünyanın en büyük Mafia’sı ve dolandırıcılık sistemi gibidir..

Dolar çökünce kasasında dolar olan herkes zarar edecek, öyle yüzde 3-5 değil, %100..

Dolar’a alternatif bir euro üretelim dediler. O başarılı olmadı.. Ama zaten artık bu saatten sonra doların aynı şekilde yoluna devam etmesi mümkün değil. Euro da çökecek..

Ve bankacılık sistemi de çökecek..

İMKB başkanı Himmed Karadağ ile altın karşılığı Bit-Coin’i konuşuyorduk.. Uluslararası ticarette, Merkez Bankaları arasında geçerli olacak ayrı bir değere ve sisteme ihtiyaç var.

Borsa da yeniden yapılanacak, bankalar da.. Merkez Bankalarının da yeniden yapılandırılması gerek. Şimdiden Merkez Bankalarının munzam karşılık olarak dolar ve euro ağırlıklı yapısını değiştirmesi gerek.

Keşke bu arada Türkiye’de “Finans Kooperatifleri”nin kurulmasına imkan sağlayan düzenlemeler yapılsa. Gelecek bu yönde olacak..

ABD, AB ülkeleri, Japonya, Çin, Kore’deki bazı şirketler arasındaki yıkıcı rekabetin arkasında yatan derin gerçek burada gizli..

Dünya önemli günlere gebe.. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Batı dünyası için gelecek günler, geçen günleri aratacak. Oyun bitti. Büyü bozuldu.. Birileri için “tarihin sonu”. Büyük hesaplaşma başlıyor.. Selâm ve dua ile..