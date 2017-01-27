Bir şeytan tuzağı: “Güzel söz işitme/iltifat isteği”

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Şeytanın av listesinde sadece erkekler yoktur… Bayanlar da şeytanın av listesinde yer alır ve erkeklere karşı da çok bayanları kullanır… Şeytan, bayanların fıtratına yüklenen beğenilme duygusunu çok iyi biliyor ve bunu her fırsatta hatırlatıp sanki o olmazsa olmazmış gibi şartlandırıyor…

‘Beğenilmek, güzel sözler işitmek, takdir edilmek…’ Ama kim ya da kimler tarafından?... Evli olmayan bir bayan hele de çevresi tarafından güzelliği yüzüne karşı söylenmişse vay o bayanın haline!

Dört duvar arasında kalan bir bayan sadece eşi tarafından iltifat edilir… Hele de bu iltifat eşinden gelmiyorsa, işte o zaman şeytanın dürtmeleri başlar… O bayan haram kanaldan iltifatla beslenmek isteyecektir… Bu ister tesettürlü bayanlar olsun isterse tesettürlü olmayan bayanlardan olsun fark etmez… Tesettürüne dikkat eden bayanlar çok az tavizler verirken, açık olanlar çok daha fazla şeytanın bu tuzağına düşerler…

Bir bayanın güzel söz işitmesi için; -

Bakımlı, yani makyajlı olması lazım

Ayna karşısında saatlerini vermesi lazım

Güzel kokularla dışarı çıkması lazım

Daha açık giyinmesi lazım

Dikkat çekecek şekilde yürümesi lazım

Cafcaflı giyinmesi lazım

Erkeklere yakın olması lazım…

İşin ilginç tarafı da tüm bunların haram olması… Yani bir bayan beğenilmek istiyorsa yukarda sıraladığım haramların en az yarısını işlemek durumunda…

İşin daha kötüsü de beğenisini işittiği kişiden kendisinin de etkilenmesi durumudur… Kimse kalbine ‘asla olmaz!’ sözü veremez ve güvenemez de…

Bu kez yeni bir haram dosyası açılmış olacaktır;

Göz zinasına teşvik

Küçük kız çocuklarına kötü örnek olmak

Haram konuşmalar

Ve zinaya kadar giden yoldaki haramlar…

Bütün bu haramların çıkış noktası ise beğenilme duygusunun baskın gelmesi… Oysaki bu tür haramların yaşanmaması için bakın ne buyuruluyor;

“Her göz zina eder Kadın koku sürünür, sonra da erkeklerin bulunduğu bir topluluğa uğrarsa o da zina işlemiş olur”[1]

Bakışlarla günah kazanılmaması için bu din erkeklere şöyle bir teklifte bulunur;

“Bir kadının güzelliği bir Müslümanın gözüne çarpar da ondan gözünü çevirirse, Cenab-ı Hak o Müslümana, lezzetini kalbinde duyacağı bir ibadet bahşeder.”[2]

Bu teklif, şeytanın bir erkeği avlamasını zorlaştırır…