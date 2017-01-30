Galatasaray düzeldi mi?

Kemal Belgin / Milli Gazete



Günümüz Galatasaray’ının bu teknik adam ve ekibiyle bir yere varamayacağını daha lig başlamadan yazıp konuşmuş kişi olarak bu 6-0›ı nasıl yorumlayacağımı mutlaka merak etmiştir okurlarım.



O zaman fazla uzatmadan geçelim maça... Galatasaray sahaya, sakat ve cezalı eksikliklerinin dışında tam kadro ile çıktı. Tandemi Semih ve Hakan Balta oluştururken, Selçuk eski yeri ön liberoda idi. Josue daha fazla öne destek rolünü üstlenirken Sneijder ile öndeki üçlü aynı tip oyunun elemanları oldular. Galatasaray’ın bu oluşumuna karşılık Akhisar nasıldı? Zaten mesele de burada başlıyor. Yine her zaman söyledim; futbol maçı koca bir sahada iki takım arasında oynanıyor. Yani bir takım ne tek başına kazanıyor veya kaybediyor. Mutlaka artısı olanla, eksisi fazla olan arasından doğuyor sonuçlar. Buradan bakınca konuk takımın orta alanında Özer ile Olcan’ın görev alması Galatasaray’ın bu maçı istediği gibi yönetim sonuçlandırmasını sağlayan önemli bir faktördü. Akhisar’ın savunması da ne yerleşimi biliyor, ne de pozisyon almasını...



Evet, hal böyle olunca da, Semih’in attığı ilk gol hariç Galatasaray bugüne kadar pek rastlamadığımız pas çabukluğu ve zenginliği ile rakip ceza alanına sokulup goller kazandı. Hemen hemen hepsi de kaleci ile karşıya kalınarak oluşturuldu. Demek ki düne kadar yazdığımız, söylediğimiz; “Galatasaray rakibin ceza alanına girmeyi beceremiyor, ya da sık sık deplasman, yani yer değiştirerek oynamayı yapmıyor. Geriden duvar paslarıyla sızmalar da çok az sayıda “ meselesinin hallolduğunu gördük.

Semih’in golünden sonra atılanlara bir bakalım... Bruma-Podolski ve Bruma eseri... Poldolski-Sneijder-Polodski-Yasin eseri... Bruma, kendisine boşaltılan alandan içeri dalıp vuruyor... Sağdan paslı atak ve kazanılan penaltı... Sneijder’in rakip savunmanın arkasına verdiği pasa, sağ kanattan içeri dalıp plase atan Sinan... Görüldüğü gibi ne Eren’e doldur boşalt var, ne de hep dışarıdan üfürük şutlar... Top tekniği belki de Yasin hariç, bütün oyuncuların üst seviyede oluşu aslında böyle girişimlerle devam ettirilmeliydi. Acaba diyorum, Galatasaray kulübesine birileri birilerinin eleştirilerini iletip bir formül mü verdi? Gelecek maçta görürüz. Neden mi böyle yazdım? Çünkü gelecek rakipte Olcan ve Özerli bir orta saha bulunacak mı? Bir de öyle bir teneke defans... Akhisar önüne geleni satıp, anlaşılan o ki süper ligde kalmaya pek niyetli değil...



