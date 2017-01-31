Kayserispor rekoru kime karşı?

Kemal Belgin / Milli Gazete



Puan cetveline bir bakalım... Kayserispor son maça kadar 18 maçta ancak 14 gol atabilmiş. Yani maç başına bir gol dahi düşmüyor... Peki, bu takım yarıya yakın değişmiş ve buna rağmen dört önemli oyuncusundan yoksun çıktığı Fenerbahçe maçında kaç gol attı? Tam 4 adet... Yani Fenerbahçe’nin bir oyuncusunun bedeli karşılığı kurulmuş takımın yaptığı işe bakınız!



Peki, siz böyle bir sonucu tahmin edebilir miydiniz? Hayır! Ben de... Ama bendeniz Fenerbahçe’nin Kayseri’de biraz zorlanabileceğini yazmıştım. Sebebi de şuydu: Beşiktaş üç gün önce aynı şehirde yer yer karla kaplı, olmayan bölümü de kürenmiş bir zeminde kupa maçı oynamıştı. Üstüne üstelik kar da maç boyunca oyuncuların üzerine kâh lapa lapa, kâh rüzgârla karışık yağmıştı. Ama öğrendik ki, saha altından ısıtılmış, üzeri de kapatılmıştı. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş›ın ikinci takımı gibi ciddi bir hava koşulları ile karşılaşmamıştı. Eh bu da tonla yıldızı olan takım için avantajdı. Sadece Ozan ki, hep yedekti zaten, Volkan ki zaten az oynatılıyordu eksikler bunlardı. Topal da iyileşmişti. Hoş Topal son günlerde biraz çakma sakatlık gösterileri yapıyordu ama yine de moral idi tabii ki...



Ama Fenerbahçe emekli hocanın elinde aynı sıkıntılarını sergiledi. Orta alan adam eksiltmede yine zayıftı ve de pas koşu yolunu düşünmeyen tarzından vazgeçmemişti. Hal böyle olunca Kayserispor’un orta alanı rahat çıktı, rahat döndü. İki bek Lens’i imha etti diyebiliriz. Eh Fenerbahçe de bütün hücum aksiyonlarını bu oyuncunun üzerine yüklediyse, ne kadar kolay tutulurdu takım olarak... Alper, orta alan zafiyetine mi yetişseydi yoksa Hasan Ali’yle iş birliğine mi? Güray diye bir oyuncu Trabzon’da tutunamamıştı ama burada ne yapardı acaba? İki gol attı, bir tane de attırdı. Fenerbahçe savunması üç adet yan derinliğine atılan topları yedi ki, futbolda az görülür bir iştir. Bakın defans derinliğine demiyorum, yan derinliğe diyorum, yani paralel yiyorlar bu pasları... Kaleci Volkan mı? Onun işi başka... Basketbol maçlarında falan birilerine şirin görünmek için hareketler çekiyor ama bacak arası da yiyor maçlarda... Zaten milli formaya da ihanet etmişti ya...



Bir paragraf Varela isimli adama... Kayserispor’a bu oyuncuyu kim bulduysa alnından öpülmelidir. Bizim üç büyükler sağda solda, onca paraya adam bulamazken, neredeyse Fenerbahçe’yi tek başına deviren bu adama mali kriz içindeki Kayserispor kaç para ödedi? İşte bütün mesele de burada zaten...



Özetle Kayseri›de kötü hava ve saha koşullarıyla karşılaşmayan Fenerbahçe, karşısında taş gibi bir sıradan oyuncular ama, takım gibi takım buldu. Sonuç mu? Rakibine rekor kırdırdı... Kendi mi? Eh, Yüksek Divan Kurulu›nda sebepler söylenmedi mi? Sonuçları mı? Alınır yakında. Peki, ne mi olur? Hiiiç! Alkışlarla, yeni transfer rekorları ve emekli hocalar, çağın gelişmeleri inkâr eden hocalar dizisi ile devam...

