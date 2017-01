Âdil ve Kalıcı Barış Yapılmazsa Üçüncü Dünya Savaşı Patlar

M. Şevket Eygi



1. Ortadoğu’daki bugünkü fitneler, fesatlar, savaşlar; şiddetini ve yıkıcılığını gittikçe arttırarak devam ederse, üçüncü dünya savaşı çıkacak, on milyonlarca insan ölecek, mâmureler harap olacak ve hem dünya, hem insanlık mahv olacaktır.



2. Böyle bir felaketin önlenmesi için âdil ve kalıcı bir barış yapılması gereklidir.



3. Barışın iki temel ve ana şartını tekrarlıyorum: Âdil olacak, kalıcı olacak.



4. Âdil ve kalıcı olmayan barış gerçek barış değildir, sahte aldatıcı barıştır.



5. Filistin konusunda âdil ve kalıcı bir barış yapılmalıdır.



6. Ortadoğu devletleri ve ülkeleri birleşmelidir.



7. Konfederasyon veya federasyon olabilir.



8. Birlik içinde vizesiz, pasaportsuz seyahat edilmelidir.



9. Birliğin tek parası olmalıdır.



10. Birlikte İslam kültürü, medeniyeti, hukuku hakim olmalıdır.



11. Azınlıklara en geniş şekilde can, mal, din inanç, ırz namus hürriyeti verilmeli, herkes güvenlik içinde korkusuz yaşayabilmelidir.



12. Ortadoğu İslam Birliğinde o kadar iç barış, adalet, güvenlik, huzur, âsâyiş, yümn, bereket olmalıdır ki, nice gayr-i müslim oraya hicret etmek istemelidir.



13. Petrol gelirleri halkın yararına kullanılmalıdır.



14. Bu saydıklarım ancak ve ancak kalıcı ve âdil bir barış ile hayata geçirilebilir.



15. Batı dünyası, ABD, AB, Rusya bunu yapmazlarsa üçüncü dünya savaşı çıkacak ve hepsi çökecektir.



16. Üçüncü dünya savaşında nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar kullanılabilir.



17. Ortadoğu’da âdil ve kalıcı bir barışı engelleyen global derin güçler, büyük bir insanlık suçu işlemektedir.



18. Yahudiler, var olmak istiyorlarsa Siyonist ideolojiyi terk ve reddetmelidir.



19. Siyonizm, Tevrata ve Museviliğe taban tabana zıt bir ideolojidir.



20. Aklı başında her Yahudi antisiyonistNeturei Karta hahamlarının dediklerine kulak vermelidir.



21. İslamla savaşmak ABD’nin, AB’nin, Rusyanın sonu olacaktır.



22. Rusya, başlangıçta bazı galibiyetler elde edecek, sonunda kaybedecektir. Tıpkı, ikinci dünya savaşında Hitlerin başlangıçta muzaffer, sonunda mağlub olması gibi.



23. Filistin meselesinin hallinde, antisiyonist hahamların ve Yahudi bilgelerin hakemliğine başvurulmalıdır.



24. İnsanlık kendi yatay (horizontal) iradesiyle kalıcı ve âdil barış için çalışmazsa, dikey (vertical) iradenin tokat ve sillesini yiyecektir.



25. Hitler Almanlara bin yıllık bir altın gelecek vaad etmişti. İktidarı 1933 ile 1945 arasında sadece on iki sene sürebildi.



26. Batı medeniyeti pozitif ilimler ve teknik bakımdan çok ileride ama mâneviyat, ahlak, bilgelik bakımından çok geridedir.



27. İsrail’in elinde büyük ve korkutucu miktarda nükleer silah bulunmaktadır. Bunları kullandığı takdirde öncelikle kendisine, Yahudilere dehşetli zarar gelecektir.



28. ABD, AB ve Rusya’nın Ortadoğu politikaları birer intihar politikasıdır.



29. İsrail devleti kesinlikle kalıcı değildir, tarihî bir ârızadan ibarettir.



30. Birinci Haçlı seferinden sonra kurulan Kudüs Latin krallığı da bir ârızaydı ve çöküp kaybolmuştur.



31. Birtakım dinsiz Yahudiler Museviliğe ve Tevrat’a hıyanet etmiştir.