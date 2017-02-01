Zeki Ceyhan / Milli Gazete

İKTİDAR sözcüleri Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda, “Ne sonuç çıkarsa çıksın başımızın gözümüzün üstünde” diyorlar.

Türkiye’nin yoluna devam edeceğini zira “demokrat olmanın bunu baştan kabul etmek” demek olduğunu ifade ederek “referandumda benim istediğim çıkmazsa millet yanlış yapıyor demenin” doğru olmayacağını dile getiriyorlar. Gerçekten referandumdan “hayır sonucu” çıkarsa böylesine olgun bir davranış sergileyebilirler mi?

Hiç sanmıyoruz!

Çünkü geçmişte hep beraber yaşadıklarımız var ve birlikte tanık olduğumuz gelişmeler var.

Mesela seçimlerden “tek partili iktidar” sonucu çıkmayınca bunu içlerine sindirebilmişler miydi?

“Millet böyle istiyorsa başımızın gözümüzün üstünde yeri var” diyebilmişler miydi?

Yoksa böyle bir “olgunluk göstermek” yerine “erken seçime” gidilmesi için ellerinden geleni yapmışlar mıydı?

Açık ve seçik biçimde milletin “yanlış tercih” yaptığını ve “istikrarsızlığı” seçtiğini söylemişler miydi?

Terör olaylarının tavan yapması ile de ellerine ciddi bir koz geçirip “tek partili iktidarlara kapı aralanmadan” terörün önünün alınamayacağını ifade eden kimdi?

Referandumda “hayır oylarının” çok çıkması halinde yine aynı şeylerin yapılacağından hiç şüphemiz yok.

Zaten daha şimdiden bunun işaretlerini vermiyorlar mı?

Referandumda “evet denilmesi halinde terörün sesinin kesileceğini” söyleyen kendileri değil mi?

Hem “aba altından sopa gösteren” söylemlerle milletin karşısına geçecekler hem de “ne sonuç çıkarsa çıksın başımızın gözümüzün üstünde” diye demokrasi havarisi kesilecekler.

Referandumda kendi istekleri doğrultusunda bir sonuç çıkmaması halinde milletin “yanlış yaptığını” ya da “millete yanlış yaptırıldığını” söyleyeceklerinden hiç kuşkunuz olmasın.

Bakmayın şimdi böylesine “demokrat söylemler” ile halkın karşısına çıktıklarına. Referandumun “OHAL şartlarında yapılmayacağını” ifade edenler de onlar değil miydi?

O gün öyle konuşuyorlardı bugün ise OHAL’de referandum yapılmasının “sakıncası olmadığını” söylüyorlar.

Hep böyleler! Bir gün öyle, öbür gün böyle! Ama bilmeliler ki milletin bu tür söylemlere karnı tok!

“Demokratik söylemlerin” ise hiç inandırıcılığı yok!