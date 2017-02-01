Darbeler ve Kopukluklar Ülkesi

M. Şevket Eygi

* Sultan Abdülaziz Han’ın, Serasker Hüseyin Avni Paşa ve şürekâsı tarafından tahttan indirilmesi bir darbe midir?.. Tam bir darbedir.

* Devlete, halka, ülkeye faydalı mı olmuştur?.. Çok büyük zararı olmuştur.

* Sultan Abdülhamid’in, 31 Mart düzmece hareketiyle tahttan indirilip Selanik’e sürülmesi de devlet, halk, memleket için çok kötü olmuştur.

* Sultan Abdülhamid’in bazı hatâları yok muydu?.. Vardı ama devletin, Hilafetin, Ümmetin, reayanın selameti için mutlaka tahtta kalması gerekirdi.

* Sultan Abdülhamid, ölüm tarihi olan 1918’e kadar tahtta kalmış olsaydı, Osmanlı devleti en kötü şekilde tasfiye edilmemiş olurdu.

* Son Halife Abdülmecid bin Abdülaziz Han’ın 1924’te yurttan sürülmesi bir darbe midir?.. Darbedir ve hem Türkiye’nin, hem de İslam aleminin, bütün Ümmetin belini kırmış, bugünkü kötülüklere ve yıkımlarına sebep olmuştur.

* Millî kanun Mecellenin kaldırılıp, yerine İsviçre Medenî Kanununun tercümesinin getirilmesi nedir?.. Bir hukuk darbesidir. Türkiyenin o tarihte, millî bir kanun yapacak güçlü hukukçuları vardı…

* Bin yıldan beri kullandığımız millî ve islamî yazımızın, rejim terörü ile değiştirilip yerine Latin yazısının kabulü nedir?.. O da bir kültür darbesidir ve bugünkü yozlaşmaya sebep olmuştur. Japonlar, kendi çok zor ve çetrefil yazılarını değiştirmeden ilimlerde, fenlerde, eğitimde, sanayide, bayındırlıkta harikalar meydana getirdiler…

* Tek parti devrinde lisanın zorla sadeleştirilmesi, zengin Türkçenin fakir öztürkçe yapılması, arı ve duru hale getirilmesi nedir?.. Büyük bir kültür hıyanetidir, korkunç yıkıma sebep olmuştur.

* Şapka inkılabı hakkında ne diyorsun?..Gülünç bir şey. Bugün artık Avrupa ve Amerika şapkayı terk etti. İlerleme, medeniyet, kalkınma, başın üzerine bir serpuş geçirmekle değil, başın içinde hayırlı inkılap yapmakla olur.

* Şapka devrimini protesto eden nice vatandaşların, din hocalarının, aydınların asılması, zindanlara atılması nedir?.. Cinayettir, katilliktir, terördür.

* Tek parti rejiminin İslam dinine savaş ilan edip Müslümanlara zulm etmesi, büyük bir zulüm ve akılsızlıktır.

* İngiltere’de olduğu gibi din ve devlet barışık olmalı, işbirliği yapmalıydı.

* Ayasofya’nın camilikten çıkartılması ve müze yapmasının hükmü nedir?.. Büyük zulümdür… İstanbul Fâtihi Sultan Mehmed Han’ın vakfiyesine aykırıdır. Türkiyeye lanet getirmiştir. Referandum yapılıp olsaydı, halk hiç izin verir miydi? Ayasofya vakfiyesindeki lanet, Demokles’in kılıcı gibi

tepemizde sallanıyor.

* Ezan-ı Muhammedî okunmasının yasaklanması nedir?.. Türkiye’nin Müslüman çoğunluğunun temel haklarına, din ve vicdan özgürlüğüne aykırı bir zulümdür.

* Medreselerin ve tekkelerin kapatılması da zulümdür, haksızlıktır, millî menfaatlerimize aykırıdır.

* Kemalizm nedir?.. M. Kemal Paşa’nın ölümünden sonra, Dönmeler ve Kriptolar tarafından uydurulmuş ideolojimsi bir şeydir. Akla, mantığa, sağduyuya, millî kimliğimize, millî kültürümüze, millî menfaatlerimize aykırıdır.

* Tanzimat’tan beri yapılan yenilikler, devrimler nedir?.. Hepsi de birer kopukluktur.

* Asya ve doğu ülkeleri içinde devamlılık çizgisinde yürüyen birinci ülke hangisidir?.. Japonya’dır.

* Türkiye niçin Japonya gibi olamadı?.. Kopukluklar, saçma sapan zararlı darbeler, kötü ideoloji yüzünden.

* Bunca kopukluk içinde Türkiye düzelebilir mi?.. Çok radikal tedbirler alarak devamlılık çizgisine dönülmedikçe düzelemez.

* Türkiye büyük krizlerini atlatarak, yaralarını sararak nasıl düze çıkabilir?.. İlk yapılacak şey dünya çapında çok güçlü, vasıflı İslam Mektepleri açmaktır. Bugünkü ideolojik zayıf çarpık derme çatma eğitim sistemi ile kurtuluş ve yükseliş olmaz.

* Türkiye Müslümanları bunu yapabilirler mi?.. Yapamazlar. Çok parçalanmış vaziyettedirler, kültürleri yeterli değildir.