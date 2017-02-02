Müslüman Çoğunluk Niçin Kriptolarla Başa Çıkamıyor?

M. Şevket Eygi

ADAM veya kadın Müslüman değil ama gerektiğinde namaz kılar, oruç tutar gibi görünüyor.

Gayesi İslam’ı ve Ümmet’i içinden yıkmak.

O emekli general kesinlikle Yahudi asıllıdır.

Bir kısım iki kimlikliler egemen azınlık vesayet sistemi ile uzun yıllar boyunca milletin ensesinde boza pişirdi, büyük gelirler elde etti.

Halkı, kendilerine karşı birlikte hareket edememesi için böldüler, parçaladılar, birbirine düşürdüler.

Müslümanlar onların tuzaklarına düştü.

Türk Kürt ikiliği çıkardılar.

Müslüman laik kavgası.

Sünnî Alevî kamplaşması.

Bir de üç kimlikliler var, şu Pakraduniler.

Vücudu Yahudi, iç çamaşırı Ermeni, dış elbisesi Türk ve Müslüman.

Bunlar tek kimlikli Ermenilere de büyük zarar verdi.

Ülkemizde en az iki-üç milyon Kripto var.

PKK bir Kürt hareketi değil, bir Kripto hareketidir.

Kriptolar, İslam’a ve Ümmete düşmanlıkta bir ve beraber ama Müslümanlar onlara karşı olmakta bir değil.

Binlerce islamî dernek, vakıf, cemaat, tarikat, hizip, fırka, parça, grup içinde; Ümmet birliği, ittihad-ı İslam, uhuvvet, tesanüd için çalışan kaç kuruluş çıkar.

Müslüman kesimde tavaif-i müluk sistemi var.

Ocular, bucular, şucular, mucular… Birbirinden kopuk binlerce parça.

Peygamberimiz “Siz birbirinizi sevmedikçe mü’min olamazsınız” buyuruyor. Biz birbirimizi seviyor muyuz?

Faziletli, râşid, ihlaslı, alim, fazıl, arif, muttaqi, muktedir bir zatı niçin İmam tayin edip ona biat ve itaat etmiyoruz?

İşlerimizi, niçin, ehil ve güvenli kimselerle istişare ederek görmüyoruz?

Tefrikadan ittihada niçin hicret etmiyoruz?

Ümmet ve İmam olmayınca elbette emr-i mâruf ve nehy-i münker farzı hakkıyla yapılamaz.

Bu farz terk ve tatil edilince belalar ve afetler yağmur gibi yağmaya başlar.

Bazı temel hizmetler vardır ki, onları bir cemaat, bir tarikat, bir hizip, bir grup yapamaz. İlle de birlik ve beraberlik gerekir.

Müslümanlar, medya konusunda egemen azınlıkların niçin gerisinde kalmışlardır?

Niçin mükemmel, vasıflı, güçlü Müslüman yetiştiren eğitim kurumlarına sahip değiliz?

Müslümanlar niçin ahlakî zaaflarla malül?

Müslüman kesimde niçin bu kadar çok din sömürücüsü ve arivist haşarat ve eşkıya var.

Din sömürücüleri, arivistler, münafıklar, yarı mühtediler hiç Ümmet birliği, râşid bir İmama itaat ve biat ister mi?

İslamî, Kur’anî, Nebevî, şer’îkriterlere göre Türkiye’de azgınlık var mı yok mu?

Sabah namazlarında, birkaç cami dışında mabetlerimiz niçin hemen hemen boş?

Müslüman gençlik akın akın niçin camilere gelmiyor?

Müslüman Türkiye niçin dünyanın en temiz, şeffaf, faziletli ülkesi değil?

Bu ülke bizim değil mi? Niçin bütün problemlerini çözmeye çalışmıyoruz?

Bugünkü israf ve beyinsizlikle yükseliyor muyuz, alçalıyor muyuz?

İşlerimiz iyiye mi gidiyor, kötüye mi?

Bir kısım zenginlerimiz israf ederken, fakirlerimiz niçin sürünüyor?

Medenî Müslümanlar mıyız, bedevî Müslümanlar mı?

Resulullah (Salat ve selam olsun ona) güçlü Müslüman zayıf Müslümandan hayırlıdır buyurmuş. Biz güçlü müyüz, zayıf mı?

Mantık bilseydik, parçayı bütünle özdeşleştirir, hattâ bütünden büyük görür müydük?

Kafamız çalışsa idi, en istidatlı çocuklarımızı öncelikle subay yetiştirirdik.

Biz gerçek, uyanık, fazıl, şuurlu, firasetli Müslümanlar olsaydık, camilerimiz sabah namazlarında cumalarda olduğu gibi dolardı; cumalarda ise cemaat avlulara, meydanlara, yollara taşardı.

Biz gerçek, müstaqim, akıllı, bilge, firasetli Müslümanlar olsaydık, bugünkü durumlara düşer miydik?