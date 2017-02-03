Yeni anlaşmazlık konusu!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

AKP’liler arasında “anlaşmazlık konuları” hiç bitmiyor.

Her gün “yeni bir anlaşmazlık konusuyla” kamuoyunun karşısına çıkıyorlar. AKP’liler arasındaki son anlaşmazlık konusunu “vefasızlık” meselesi oluşturuyor. Bir kısım AKP’lilerin Efkan Ala’ya karşı “tavır aldıkları” ya da en azından O’na yönelik suçlamalar karşısında “sessiz kaldıkları” ileri sürülerek AKP’lilerin “vefa sınavından” geçtikleri söyleniyor.

AKP’liler arasında “vefasızlık konusunda” kalem oynatan dostlarımız bir noktayı atlıyorlar.

AKP’de “vefasızlık” yeni bir şey değil ki! Dikkatli bir göz AKP’de “vefasızlığın” kuruluş günlerine kadar uzandığını hemen görür.

Yani vefasızlık bu partinin “temelinde” vardır. Başka bir ifadeyle “mayasında” vefasızlık bulunur.

AKP’nin kuruluş günlerini hatırlayın. Kurucuların büyük bir kısmı Milli Görüş’ten gelme isimlerdi, değil mi?

Siyasette hiçbirinin adı sanı yokken rahmetli Erbakan hoca ellerinden tutmuş ve onları bir yerlere getirmişti!

Ancak ne var ki arkadaşlarımız “kerameti kendilerinden” bilmiş ve Erbakan hocaya karşı büyük bir vefasızlığa imza atmışlardı!

Kendilerine yapılan bütün iyi niyetli çağrılara rağmen oralı olmamış ve bildiklerini okumuşlardı.

O güne kadar “abi” diyerek etrafında dolaştıkları insanları bir çırpıda “ak saçlılar” olarak tanımlayıp küçümsemişler ve kendilerine de “yenilikçiler” diyerek siyasete yelken açmışlardı.

İktidarı yakalayınca da “doğru yolda olduklarını” sanmaya başlamışlardı.

Döne dolaşa bugüne geldiler.

Bugün kendi aralarındaki “vefasızlığı” tartışıyorlar.

Aslında ektiklerini biçiyorlar!

Bu dünyanın “etme bulma dünyası” olduğunu unutmuşlardı şimdi onu hatırlıyorlar. Ve partili arkadaşlarının “vefa sınavından” geçtiğini ifade ederek, “Bakalım başarılı olacaklar mı?” diye soruyorlar.

Oysa onlar “vefa sınavını” yıllar önce kaybettiler. Makam ve mevkiler “vefa göstermekten” daha cazip hale geldiği için eski dostlarına hemen sırt çevirdiklerini unutmak ne mümkün!

Şimdi neyin kavgasını veriyorlar ki!

“Vefasızlık temeline” oturan bir siyasi yapılanmada bundan âlâsı can sağlığı ve daha bugünler iyi günleri! İleriki günlerde neler yaşayacaklar neler!