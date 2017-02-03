Şeytanın;“Hristiyanlar da cennet girecek” tuzağı!

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Cennet Allah'a aittir ve dilediğini cennetine alır, dilemediğini ise cehennemine koyar… Ve kimse de buna itiraz edemez… Fakat Allah'u Teâlâ kimleri cennetine kimleri cehennemine koyacağını bizlere Kur'an ve sahih hadislerde bildirmiştir…

Allah'ın ve resulünün bildirmesi dışında hiç kimse hiç kimse hakkında kesin bir hüküm veremez… Bizlere düşen şey hangi vasıflı kişiler cennete ve hangi vasıflı kişilerin cehenneme gireceğini öğrenmek…

Kur'an ve hadisleri araştırınca karşıma şunlar çıktı;

“Allah katında tek din İslam'dır”

“Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” [1]

“Yahudiler ve hıristiyanlar "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz" dediler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüş de ancak O'nadır.”[2]

İslam dini dışındaki bütün dinlerin Allah katında hiçbir değeri yoktur. Bir insan ben Hristiyan'ım dedikten sonra kendisine İslam anlatılır kabul etmezse ve o hal üzere ölürse o cehenneme girer ve orada ebedi olarak kalır…

Peki, ne oldu da birileri kalkıp Hristiyanlar da cennete girecek dedi?... Bu söz niçin söylenir ve kimin faydasınadır?...

Değerli kardeşim..!

Bu söz üzerine biraz düşündüğümüzde bu işin altında şeytanın imzasının olduğunu görürüz… Şeytan bu tuzağıyla şu tahripleri yapmak isteyecektir;

Hristiyanlar da cennete girecekler!... Yani, onların adetlerini örnek almanda hiçbir sakınca yoktur!”

Hristiyanlar da cennete girecekler! Yani onlara İslam'ı anlatmana gerek yoktur!”

“Hristiyanlar da cennete girecekler! Yani, onlara düşmanlık beslemene hiç gerek yoktur!”

“Hristiyanlar da cennete girecekler! Yani, onlara dost olmanızda hiçbir sakınca yoktur!”

Bu ve benzeri tahribatlar bir Müslümanın Allah için dost olup Allah için düşman olma ilkesine en büyük darbeyi vurur… Bu yüzden cennete sadece İslam dinine mensup olanlardan girenler olacaktır…