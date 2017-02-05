Yönetim istifa!

Aziz Üstel / Star

Riekerink’ten şikayet etmenin ve onun yetersizliğini dile getirmenin hiçbir anlamı yok. Dursun Özbek ve yönetiminin sporun s’sinden anlamadığının, hele futbola hepten yabancı olduğunun bir yansımasıydı dünkü maç. Yapılan transferlerin ne kadar hatalı olduğunu, takımda ısrarla oynatılan bazı futbolcuların çoktan emekliye ayrılması gerektiğini taraftar anlıyor ancak başkan ve yönetim anlamıyor.

Semih-Sabri-Selçuk üçlüsünün bu takıma verebileceği hiçbir şey kalmamış. Selçuk ayakta zor duruyor. Sanki bir yerlerde gece bekçisi olarak çalışıyor. Gündüzleri ise antrenman falan derken gücü de uykusu da tükenmiş. Topa hamle yapacak mecali yok, sahada şöyle bir iki dolanıyor. Ondan sonra da nedense sakatlanıyor ve çıkıyor. Artık Galatasaray’da da Selçuk’a yer yok. Sabri ve Semih için de aynı şeyler geçerli. Sabri’nin iyi niyetinden zerre kadar kuşkum yok ancak artık G.Saray’daki futbol yaşantısına noktayı koymak zorunda. Semih de futbolunu artık başka bir takımda sürdürmeli.

Dün geceki maçın kopma noktası Sneijder’in sakatlanmasıydı. Bu takımın beyni Sneijder. O sakatlandığı an hem takım özgüvenini yitiriyor hem orta saha, savunma ve forvet arasındaki bağlar kopuyor hem de gol yollarını zorlayacak topçulara pas atacak futbolcu bulunmuyor. Sneijder sonrası oyuna giren Josue, Galatasaray’ın topçusu değil elbette; nasıl Carole değilse. Carole’un sakatlanmasıyla oyuna giren Linnes bu mevkinin adamı olduğunu gösterdi.

Sarı-Kırmızılılar hem lig hem de kupayı birarada gö- türebilecek kadroya sahip değil. Bu nedenle kupadan elenmeleri kendileri için de hayırlı olmuştur. Bundan böyle lige yoğunlaşarak Avrupa kupalarına gidebilecek bir yerde sezonu bitirmesi gerekir. Galatkasaray’ın mutlaka bir yedek kaleci bulması şart. Cenk’le bu işin olmayacağı belli. Savunmanın yeni baş- tan düzenlenmesi, orta sahaya çok iyi bir oyuncu alınması ve kaç sezondur bir türlü alınamayan santrforun da gelmesi lazım. Ancak bu futbolcuları seçerken mevcut Galatasaray yönetiminin yardım alması gerekiyor. G.Saray bu kadroyla bir yılı daha kupasız kapatacak gibi gözüküyor. Bunun sorumlusu olan da başta Sayın Dursun Özbek olmak üzere Galatasaray yönetimidir.